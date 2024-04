‘Illusion’, nuevo sencillo para Dua Lipa

Cuando queda menos de un mes para el nuevo disco de Dua Lipa, conocemos el tercero de sus adelantos. Como te venimos contando el próximo 3 de mayo llega Radical Optimism, un trabajo que ha contado con la coproducción e instrumentación de Kevin Parker de Tame Impala, junto con la producción de Danny L Harle y la escritura de Caroline Ailin y Tobias Jesso Jr.

Según comenta ella: «Hace un par de años, un amigo me presentó el término optimismo radical. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación”.

Al esperada continuación de Future Nostalgia, que ha venido anticipada por “Houdini” y “Training Season” tiene un nuevo avance, «Illusion». Su video musical dirigido por Tanu Muino incluye un grupo de bailarines, saltadores y nadadores sincronizados en la Piscina Municipal de Montjuïc en Barcelona, que también aparecieron en el icónico video “Slow” de Kylie Minogue.

«‘Illusion’ fue la primera canción en la que Caroline [Ailin], Danny [Harle], Tobias [Jesso Jr.], Kevin [Parker] y trabajaron juntos, y realmente rompió el hielo para el disco. Se trata de saber en qué te estás metiendo, pero quedarte por el gusto de hacerlo. Bromas sobre ellos, es divertido jugar a alguien en su propio juego porque al final no te dejarás engañar”, ha confirmado la artista.

Escucha ‘Illusion’ de Dua Lipa