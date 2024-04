Sorteo: ¿Quieres asistir gratis al BALI R’N’R SHOW?

Como hemos venido informando, la segunda edición del festival BALI R’N’R SHOW 2024, (entradas en este enlace) llega este fin de semana a Benidorm, convirtiéndose en una fiesta “non stop”, con actuaciones, DJs, exposiciones, feria del disco y rock market.

Una mezcla irresistible de: garage, punk, surf y rock and roll al servicio de la diversión con artistas como Psychotic Youth, The Bo Derek’s, Mad Martin Trio, Bankrobbers, The Scaners, The Silly Walks, Sonic Angels y muchos más

¿Como conseguir tu abono?

¿Te gustaría disfrutar de BALI R’N’R SHOW? Sorteamos dos abonos dobles*. ¿Cómo puedes conseguirlos? Siendo parte de nuestra lista de correo, siguiéndonos en Instagram, enviando un mail a mzk @ muzikalia . com en el asunto “BALI R’N’R SHOW”, indicándonos tu nombre y apellidos.

* Cada abono da pase para dos personas para los tres días del festival, no entra alojamiento.