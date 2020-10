The Joshua Tree de U2, mejor disco de los 80 para la BBC

The Joshua Tree, de U2, ha sido elegido “el mejor álbum de los 80” en una encuesta realizada en el programa Sounds of the 80s de BBC Radio 2 presentado por Gary Davies.

El álbum de U2 llegó al número 1 por delante de Brothers In Arms de Dire Straits en el número 2. El debut homónimo de The Stone Roses de 1989 fue tercero, con Thriller de Michael Jackson en el número 4 y Appetite For Destruction de Guns N ‘Roses en quinto lugar. Los oyentes votaron por sus favoritos de una lista de 50 álbumes seleccionados por un panel de expertos en música, basándose en los álbumes más vendidos de la década, otros que han perdurado y algunos de grabación lenta que se han convertido en clásicos de su tiempo.

The Joshua Tree es un clásico de la historia de la música popular, no solo por los himnos que contiene y obviamos enumerar, sino por el despegue que supuso para ellos y para multitud de bandas que crecieron bajo esa influencia.

El ránking con los 20 primeros es el siguiente: