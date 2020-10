Como cada domingo, es el momento de resumir la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. En ella recordamos algunos temas que han ido apareciendo en Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para darte a conocer alguna novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

The Kills – Raise me (demo)

(enlace a la noticia)

Led Zeppelin – Immigrant song

(enlace a la noticia)

Subtónica – Víctimas y estrellas

(enlace a la noticia)

King Creosote – Susie Mullen / Walter de la Nightmare

(enlace a la noticia)

Elvis Perkins – Anonymous

(enlace a la noticia)

Future Islands – Born in a war

(enlace a la noticia)

AC/DC – Shot in the dark

(enlace a la noticia)

Joe Crepúsculo – Chococristos

(enlace a la noticia)

Travis – Waving at the windows

(enlace a la noticia)

Roosevelt – Feels right

(enlace a la noticia)

This is the Kit – Was magician

(enlace a la noticia)

Mourn – Stay there

(enlace a la noticia)

Haim – Man from the magazine

(enlace a la noticia)

Tori Sparks – The man who sold the world

(enlace a la noticia)

Greta Van Fleet – My way, soon

(enlace a la noticia)

Nacho Vegas – Arriba quemando el sol

(enlace a la noticia)

Carlos Jean – Downtown

(enlace a la noticia)

C. Tangana – Demasiadas mujeres

(enlace a la noticia)

Najwa – Mira como van

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Amann & The Wayward Sons – Feel it in my bones

A principios de año Amann & The Wayward Sons fueron protagonistas de nuestra sección 7 Minutos al Día en la que os presentábamos su último álbum, Drive Home. Posteriormente volvieron a aparecer en Muzikalia con un tema nuevo, grabado durante el confinamiento, llamado “Feel it in my bones”. Un tema de rock sureño / de raíces, típico sonido del grupo vasco, que desde esta semana también tiene vídeo. Un vídeo que podéis ver a continuación, entre nuestras canciones de la semana.

Antonio Vergara – Insecto suicida

Antonio Vergara és un músico y compositor ecuatoriano que recientemente ha presentado IV, su más reciente trabajo discográfico. Se trata de un álbum doble que contiene 16 canciones y que cuenta con la participación especial de dos leyendas del rock argentino: Ciro Fogliatta (Nadie me ve, Al final del final y Magia) y Jorge Durietz (Renacer). Para promocionarlo nos ha hecho llegar el vídeo de “Insecto suicida”, rodado nada menos que en la India.

Funzo & Baby Loud – Destino

Funzo & Baby Loud han estrenado esta semana “Destino”, junto a Lionware. La canción es un regreso a sus orígenes, donde los sonidos más atmosféricos y el espíritu de Negative Cloud son los protagonistas. “Destino” vuelve a señalar a estos dos hermanos alicantinos con millones de escuchas en plataformas digitales como los líderes de la nueva escena del pop urbano nacional. El videoclip, dirigido por Kevin Yern, ahonda en la sensación envolvente e intensa que Funzo & Baby Loud han creado junto a Lionware para este nuevo tema.