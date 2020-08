The Killers – Imploding The Mirage (Island/Universal)

Vayamos al grano, sin tapujos, The Killers nos han sorprendido con uno de los mejores discos de su carrera. La inspiración ha regresado al grupo norteamericano, que sumando las musas a una gran colección de colaboradores y la producción de Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen, han conseguido que Imploding The Mirage sea, sin duda, una de sus entregas más sólidas en 15 años.

Las hojas promocionales nos lo vendían como “es la luz tras la oscuridad; la superación de la tristeza y el paso a la celebración.(…) Un disco sobre el amor eterno, la perseverancia en los momentos complicados y la fuerza adquirida de los amigos y los lazos familiares mientras capean el temporal”. Algo que no terminaba de convencernos del todo, pero que disipa toda duda en la primera escucha de una vuelta por la puerta grande que suena a paso al frente, a triunfo y a reinvención.

La principal virtud de este Imploding The Mirage es el sonido equilibrado que consiguen, sabiendo combinar con maña el estilo inconfundible de The Killers con los sintetizadores, el pop grandilocuente y los dejes a lo Springsteen, dejando a un lado toda la pomposidad y el lado facilón que emprendieron en los muy menores Battle Born (2012) y Wonderful Wonderful (2017).

Avances tan sólidos como el himno “Caution” y su solo de Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), el funk de “Fire In Bone” propio de los mejores Talking Heads y sobre todo “Dying Breed”, su mejor canción en mucho tiempo, les devuelven a la primera línea del pop de estadio, marcando un nuevo rumbo en el que crecen como nunca y nos hacen disfrutar con una colección de brillantes canciones en las que se hacen acompañar por amigos como Weyes Blood o Adam Granduciel (War On Drugs), que no hacen sino enriquecer un conjunto en el que también disfrutaremos la presencia de kd lang en la redonda”Lightning Seeds”, con el country rock de “Blowback” o las bases de la electrizante “When The Dreams Run Dry”.

Un discazo.

Escucha The Killers – Imploding The Mirage