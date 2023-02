The Kinks celebrarán sus 60 años con dos antologías

The Kinks es sin duda uno de los grupos de rock más influyentes en la historia de la música británica. Fundados en 1963 por los hermanos Ray y Dave Davies, junto a Pete Quaife y Mick Avory, la banda se estableció rápidamente como un pilar en la escena musical de los años 60 y su impacto ha sido significativo en la música de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, The Kinks han vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, con más de 1000 millones de reproducciones. Han tenido cinco sencillos en el Top 10 de EE. UU., nueve álbumes en el Top 40 de EE. UU., veintidós sencillos / EP en el Top 20 del Reino Unido y seis álbumes en el Top 10 del Reino Unido, con cuatro álbumes de Oro. Ray Davies, es considerado uno de los mejores compositores británicos de todos los tiempos. Su capacidad para escribir letras ingeniosas y melodías pegajosas, con letras que a menudo tratan temas sociales y culturales, es inigualable. El legado de la banda y la influencia en generaciones posteriores de músicos es evidente en su huella indeleble en la historia de la música británica.

En 2023, The Kinks celebran su 60 aniversario, un hito que destaca la durabilidad y la relevancia duradera de la banda. “The Kinks 60” se conmemorará durante los dos próximos dos años y llegará junto a una antología que definirá su extensa y prolífica carrera, ‘The Journey’ (“El Viaje”), dividida en dos partes. La primera ‘The Journey – Part 1’ llegará el 24 de marzo de 2023.

Las canciones de ‘The Journey – Part 1’ (1964-1975) han sido elegidas personalmente por Ray, Dave y Mick, seleccionadas por temáticas e inspiraciones de su “viaje” juntos, por la vida, como compañeros de banda desde 1963. Éxitos como “You Really Got Me”, “Waterloo Sunset”, “All Day And All Of The Night”, “Celluloid Heroes”, “Supersonic Rocket Ship”, “Dead End Street” o “Death Of A Clown”.

‘The Journey – Part 1’ se une a las ediciones de lujo editados en los últimos años, según se iban cumpliendo el 50 aniversario de cada uno de ellos. ‘The Village Green Preservation Society’, ‘Lola Versus Powerman Part 1’, ‘Muswell Hillbillies’ y ‘Everybody’s In Show-Biz’ recientemente remasterizadas desde las cintas de audio originales. Los detalles de ‘The Journey – Part 2’ se desvelaran en los próximos meses.

Dave Davies comenta: «Estoy encantado con lo que creo que es una selección inspiradora de la música de The Kinks, mágica y atemporal».

Estas son las canciones de ‘The Journey – Part 1’

CD1

Canciones sobre convertirse en hombre, la búsqueda de aventuras, encontrar una identidad y una chica:

1. You Really Got Me (UK#1, 1964)

2. All Day And All Of The Night (UK#2, 1964)

3. It’s All Right (1964)

4. Who’ll Be The Next In Line (1965)

5. Tired Of Waiting For You (UK#1, 1965)

6. Dandy (Germany#1, 1966)

7. She’s Got Everything (1968)

8. Just Can’t Go To Sleep (1964)

9. Stop Your Sobbing (1964)

10. Wait Till The Summer Comes Along (1965)

11. So Long (1965)

12. I’m Not Like Everybody Else (1966)

Canciones de ambición cumplida, sabor amargo del éxito, pérdida de amigos, el pasado vuelve y muerde tu trasero:

13.Dead End Street (UK#5, 1966)

14.Wonderboy (1968)

15.Schooldays (1975)

16.The Hard Way (1975)

17.Mindless Child Of Motherhood (1969)

18.Supersonic Rocket Ship (UK#2, 1972)

19.I’m In Disgrace (1975)

20.Do You Remember Walter? (1968)

CD2

Días y noches de un alma perdida, cantos de arrepentimiento y reflejo de tiempos más felices:

1. Too Much On My Mind (1966)

2. Nothin’ In The World Can Stop Me Worryin’ ‘Bout That Girl (1965)

3. Days (UK#2, 1968)

4. Last Of The Steam-Powered Trains (1968)

5. Where Have All The Good Times Gone (1965)

6. Strangers (1970)

7. It’s Too Late (1965)

8. Sitting In The Midday Sun (1973)

Un nuevo comienzo, un nuevo amor, pero ¿realmente has cambiado?. Todavía atormentado por la búsqueda de una chica:

9. Waterloo Sunset (UK#2, 1967)

10. Australia (1969)

11. No More Looking Back (1975)

12. Death Of A Clown (UK#3, 1967)

13. Celluloid Heroes (1972)

14. Act Nice And Gentle (1967)

15. This Is Where I Belong (1967)

16. Shangri-La (1969)