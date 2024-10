Kylie Minogue – Tension II (BMG)

El espectacular Tension (2023) encumbraba a Kylie Minogue a lo alto de las listas de grandes exitos en muchos países, algo que, huelga decirlo, demostraba la imparable ristra de hits que es capaz de encadenar la australiana sin despeinarse. Después llegó una secuela de este con Extension ese mismo año en donde se mezclaban todos los temas, para después, ya en este año, colaborar con Sia en “Dance Alone” e incluso con Orville Peck en “Midnight Ride” y con The Blessed Madonna con la soberbia “Edge Of Saturday Night”.

No estaba en los planes de Minogue hacer una segunda parte de su uno de sus discos más vendidos, pero el caso es que tenía muchos temas que, por diferentes motivos, no pasaron el filtro para ser incluidos en Tension. Ahora esos temas tienen la suerte de aparecer en otro disco sin mácula de la australiana que refrenda que la música disco y su persona hacen una fórmula magistral que difícilmente es superada por las nuevas divas del baile que se amontonan en las plataformas digitales, y nos las ponen en random.

Un trabajo que, como no podía ser de otra manera, está lleno de canciones dignas de figurar entre lo más recordado de su repertorio. Aquí no tenemos una infalible “Padam Padam”, pero arranca Tension II (BMG, 2024) con bajos hiperoxigenados y sintetizadores planeadores que envuelven un estribillo endiablado en “Lights Camera Action” con guiños a Madonna y a la revista Vogue. Con una base muy parecida al “Dancing Queen” de ABBA entra de lleno en una eterna noche llena de bolas de espejos con “Taboo”, y cierto tufo a David Guetta – ¡glups!, sí, al principio de la canción- se endereza a base de coros y ritmos disco en “Someone For Me”.

El ritmo sincopado y sin freno de mano de desboca (“Kiss Bang Bang), y el coqueteo de los cuerpos en la pista de baile tiene otro himno (“Diamonds”), con esas bases de eurodance progressive para palcos VIP que, por fortuna, tanto Kylie como los productores saben llevar a su terreno, que no es otro que el baile a través de un pastiche de referentes.

Escucha Kylie Minogue – Tension II (BMG)