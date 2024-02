Fallece Mojo Nixon y se va al otro mundo como mejor sabía

Ha fallecido Mojo Nixon y lo ha hecho de una manera muy “Mojo Nixon”. Según su propia familia: “Passing after a blazing show, a raging night, closing the bar, taking no prisoners a good breakfast with bandmates and friends. A cardiac event on the Outlaw Country Cruise is about right… & that’s just how he did it.”

Pues eso, que Mojo Nixon estaba de gira en el Outlaw Country Cruise, el festival que se celebra en un barco y después de su concierto, toda una noche de fiesta y un opíparo desayuno, le ha dado un infarto del que no se ha recuperado.

Nixon nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio, pero eso no significaba que su música careciera de mensajes profundos. A través de su humor, abordó temas de libertad de expresión, crítica social y el absurdo de la fama.

En el año 1994 se ganó el respeto de gran parte de la comunidad hardcore y punk al grabar un muy aconsejable álbum con Jello Biafra (Dead Kennedys/Alternative Tentacles) en el sello de este último. El disco es Jello Biafra and Mojo Nixon With The Toad Liquors “Prairie Home Invasion”. Mojo y Jello se hicieron grandes amigos, una amistad que perduraría hasta hoy mismo, momento en el que Jello Biafra ha dedicado, desde sus redes, una sentida despedida a Mojo.

Con la partida de Mojo Nixon, el mundo de la música pierde a uno de sus espíritus más salvajes y auténticos. Conocido por su estilo irreverente y su fusión de rockabilly, country, y punk, Nixon se erigió como una figura imprescindible en el underground desde los años 80.

Canciones como «Elvis is Everywhere» y «Stuffin’ Martha’s Muffin» son solo una muestra de su ingenio para capturar la esencia del rock ‘n’ al tiempo que se burlaba de la cultura pop. Su legado no se limita solo a su música, sino también a su influencia en la actitud punk de hacer las cosas a su manera, sin pedir permiso ni disculpas, ni buscar la aprobación del mainstream. Nixon encarnaba el espíritu rebelde del rock, siempre dispuesto a desafiar las normas y a llevar la fiesta a dondequiera que fuera.

Julio Díaz de la web norteamericana Ink!9 le preguntó una vez que por qué versionó a The Smiths. Fiel a su estilo el bueno de Mojo contestó:

“Fue un intento descarado de aparecer en la radio. Pensé en deconstruir una canción clásica de rock alternativo y estaba hablando con un amigo mío, Mike Hallorun, que ahora está en la radio de Los Ángeles, sobre qué hacer. Estábamos hablando de hacer alguna canción de Nine Inch Nails, entonces sugirió “Girlfriend in a Coma”. Lo convertí en algo parecido a George Thorogood/Bruce Springsteen. Vi al director de Sire Records [el antiguo sello de Morrissey], Howie Stein, le di una copia y me dijo: «Oh, se enojará mucho». Se toma a sí mismo demasiado en serio. Y eso es todo”

En sus conciertos, antes de comenzar la versión siempre decía: “I´m the Anti-Morrissey”, aunque todos sabemos que en la intimidad tendría todos los discos de The Smiths.

En fin, que nos ha dejado un grande, se ha ido como vivió, pasándolo bien y prendiendo fuego a un escenario.

Descanse en paz.