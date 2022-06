Los Estanques y Anni B Sweet – Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado (Inbophonic Records)

Después del paso al español y a un pop de querencia psicodélica y escapista en el notable Universo Por Estrenar (Subterfuge, 2019), que enriqueció sin duda el universo sonoro y lírico de Anni B Sweet, este celebrado encuentro con Los Estanques, artífices del también destacable IV (Inbophonic, 2020), quien sabe si el inicio de una etapa de largo recorrido, arroja unos resultados que hacen pensar que estuvieran destinados a cruzarse en alguna coordenada concreta de sus trayectorias, pues el material entregado suena exuberante en su mezcla de costumbrismo salpicado con pinceladas barrocas, se proyecta sobrado en elegancia a la hora de recuperar sonidos clásicos, acaso hermanados con el rock sinfónico por momentos, y acaba conquistando como atrevida y valiente puesta al día de una vertiente de la música popular que, lejos de cualquier moda, merece ser reivindicada. Sobre todo si se hace con este nivel de acierto.

Con una estructura que por momentos parece recrear el concepto de ópera-rock, las canciones parecen formar parte de un todo, en un puzzle de naturaleza compleja en apariencia pero que resulta encantadoramente naïve en esencia, como demuestra el alma rematadamente pop de los diferentes capítulos que conforman esta ambiciosa obra. El inicio, con la impactante dupla conformada por “He Bebido Tanto (Que…)” y “(…Estoy) Muerto de Sed” a modo de musical, indisolubles y hermanadas siendo imposible entender la una sin la otra, sirve como perfecta carta de presentación para adentrarnos en un recorrido impredecible que genera misterio y ansias por descubrir qué vendrá después. La voz de Anni B Sweet, dulce y evocadora, sin duda una de los timbres más distinguidos y privilegiados que se pueden encontrar en la escena musical actual, desliza versos entre lo apasionado y lo fantasioso, a veces sutiles, otras irónicos, pero siempre punzantes, que cobran vida propia sobre el entramado tejido por la banda cántabra con foco en el pop caleidoscópico, capaz de vislumbrar requiebros a priori imposibles detrás de cada acorde.

El carácter expansivo de la aventura emprendida en base a la admirable sinergia aquí alcanzada se materializa en singles inapelables como “Brillabas” o “Tu Pelo De Flores”, o en otros que pronto deberían serlo como la radiante “Caballitos De Mar”, provoca una sonrisa floja del que se siente identificado con la acidez de sus letras (“Bla, Bla, Bla”), abraza la extraña belleza que tan bien explotaban Stereolab o Broadcast antes y Melody’s Echo Chamber ahora en “Ya Me Voy De Aquí” o “Tampoco Estoy Tan Lejos”, con mayor protagonismo de Íñigo Bregel en las voces, se retuerce en los abigarrados contrastes de “El Sol No Ha Salido Hoy”, no hace ascos al rock crujiente con entrada de ritmo machacón (“Llévame Al Cielo”), y sale airoso de sus incursiones por terrenos menos obvios como en el delicado acercamiento al hip-hop a bajas revoluciones de “No Te Preocupes”. El epílogo, también dividido en dos partes (“Vuelve A Amanecer” / “Vuelve A Anochecer”), pone el broche de oro a lo que esperamos sea un punto y seguido en esta excitante aventura que supone un soplo de aire fresco en el panorama nacional y que constata el excelente estado de forma de sus creadores, privilegiados alquimistas de un sonido que exige de pericia para evitar caer en la vacía grandilocuencia o en la épica redundante. En este excelente debut no solo demuestran atesorarla, sino que superan las expectativas erigiéndose como una de las más refrescantes sorpresas de la temporada.

