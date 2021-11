King Gizzard & The Lizard Wizard – Butterfly 3000 (KGLW / Music As Usual)

Lo cierto es que lo de King Gizzard & The Lizard Wizard podría comenzar a resultar algo excesivo, en una tónica que por momentos incluso llega a tornarse exasperante. La incontinencia creativa del septeto australiano está en boca de todos, con el grupo sacando discos como churros hasta conseguir que el empeño por seguirles la pista y abarcar toda su discografía se torne complicado.

No es de extrañar, por tanto, que sus referencias incluyan algunas probaturas y experimentaciones con las que el combo completa los discos en cuestión. Pero no es menos cierto que, en cada nuevo producto, King Gizzard & The Lizard Wizard regalan un puñado de canciones certeras e incontestables, de esas que hacen que el asunto merezca la pena. Una circunstancia que parece repetirse una y otra vez y que ahora también acontece en ‘Butterfly 3000’ (KGLW, 21), segundo álbum firmado por la formación esta temporada tras ese ‘L.W.’ (KGLW, 21) del pasado mes de febrero.

Un nuevo compendio de psicodelia, pop alucinado e indie-rock, en este caso adornado con un toque adicional de exotismo que deja así algunos trazos menos habituales en sus autores. Es lo que sucede con esos ecos orientales algo forzados de “Shangai” que a su vez tienen continuación en la pegadiza “Dreams” y la futurista “Blue Morpho”. Entre los aciertos de la referencia se encuentran piezas como la juguetona “Yours” que abre el fuego con teclados vintage en primer plano, la gema pop de “Interior People”, “Black Hot Soup”, el electro-pop de “Catching Smoke” o la deliciosa “2.02 Killer Year”.

‘Butterfly 3000’ (KGLW, 21) es el enésimo disco de King Gizzard & The Lizard Wizard en apenas una década de existencia, y aunque sería de agradecer mayor espaciamiento y concreción en sus lanzamientos, lo cierto es que el nivel sigue siendo más que aceptable. Porque, además, rebuscar en busca de los aciertos que deja cada uno de sus elepés se ha convertido ya en gratificante entretenimiento.

