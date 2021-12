The Mission anuncian conciertos en España

The Mission vuelven a nuestro país en una gira muy especial en la que volverán a repasar las canciones de una carrera que se acerca a las cuatro décadas.

Los de Wayne Hussey, escisión de The Sisters Of Mercy y desde 1985 una reputada banda del rock siniestro, regresará el próximo mes de marzo a Barcelona y Madrid. Estarán acompañados por Sigmund Wilder que la pasada primavera publicaban el recomendable Desorden.

Así lo cuentan:

“Dado que la claustrofobia y el desarreglo están apareciendo para la mayoría de nosotros a estas alturas -solo hay un número limitado de programas de Netflix que uno puede ver- solo puedo pensar que el año que viene todo el mundo estará desesperado por salir de su casa y reunirse en una gran sala con un grupo de almas de ideas afines para observar y escuchar a un grupo de tipos que se acercan a la edad de jubilación haciendo un estruendo profano y ruidoso. En otras palabras, venid a ver a THE MISSION tocar las canciones que conocéis y (en su mayoría) adoráis y mover las piernas y cantar a coro. “You Are A Tower Of Strength To Me” tendrá una potencia adicional. No sé vosotros, pero yo no puedo esperar”.

Conciertos The Mission en España

THE MISSION + Sigmund Wilder

Martes 8 de marzo

Barcelona, Razzmatazz 2

Entradas ya a la venta en www.mutick.com y en www.wegow.com

THE MISSION + Sigmund Wilder

Miércoles 9 de marzo

Madrid, Sala Mon

Entradas ya a la venta en www.mutick.com y en www.wegow.com