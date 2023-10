Madrid y Barcelona en la nueva gira mundial de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen and The E Street Band regresarán a Europa en 2024 tras ofrecer el pasado verano «el mayor espectáculo del mundo» según Billboard. Acaba de anunciarse una nueva gira de estadios de 22 conciertos que arrancará el 5 de mayo en Cardiff, Gales. Springsteen y su E Street Band llevarán su espectáculo 2024 World Tour a Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.

Madrid y Barcelona son las ciudades que podrán disfrutar de su regreso a nuestro país. Podremos ver de nuevo a Bruce Springsteen and The E Street Band en directo los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y el día 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10:00h. Y para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre también a las 10:00h. Venta exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas para Madrid será de 65, 72, 82, 92, 108 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Los precios para Barcelona serán de 65, 70, 78, 90, 105 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 85 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda. Recibió alabanzas como «uno de los mejores shows de la historia» (Daily Telegraph), así como críticas de cinco estrellas en The Times, The Independent, NME y muchos otros en los 14 países que recorrió. Lo más destacado del tour incluyó un inicio de gira con dos noches en Barcelona que «desató la euforia» (El Correo), así como actuaciones ante más de 130.000 fans en dos fechas en el Hyde Park de Londres y un concierto final ante más de 70.000 personas en Monza, Italia.

Al regresar a Norteamérica a finales del verano, el primer concierto de Springsteen and The E Street Band en siete años en un estadio estadounidense, en el Wrigley Field de Chicago, fue celebrado como «algo sin igual» (Chicago Tribune) y uno de los «momentos más brillantes del Wrigley Field» (Chicago Sun-Times). Su regreso a casa, con tres noches en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante el fin de semana del Día del Trabajo fue elogiado como “impresionante y eclipsante» (Salon) y «un evento alegre en el que nadie tenía ganas de decir adiós» (Rolling Stone).

Más información en brucespringsteen.net.