The Murder Capital (La 2 Apolo) Barcelona 24/10/2023

Para quien no conozca a los dublineses The Murder Capital, es como si Joy Division y la etapa más oscura de The Cure hubieran tenido un hijo. Con sus diferencias y su propia personalidad, por supuesto. Un sonido característico venido de las islas británicas y que forma parte de una escena con cada vez más nombres propios.

La banda aterrizaba en Barcelona para empezar su gira española dentro del tour europeo llamado The Clown’s Reflection. En esta gira por más de diez países, donde presentan su disco Gigi’s Recovery.

La encargada de dar la bienvenida a los oyentes de La 2 de la Apolo era la cantautora norirlandesa Soak, quien les acompañará en Francia, España e Italia. Soak embriagó al público que iba llenando poco a poco la sala con baladas de un dream pop muy íntimo y personal. Tan íntimo y personal que incluso llegué a entablar conversación con una persona del público ya que los dos eran nacidos en la ciudad de Derry.

Una vez terminado y con la sala llena, empezaron a sonar las primeras e inquietantes notas de «The Stars Will Leave Their Stage». Un tema que resume a la perfección la fuerza y personalidad de la banda. Los dos encargados de las guitarras y teclados son Damien Tuit y Cathal Roper, capaces de crear sonidos que le otorgan ese punto de oscuridad y melancolía a una gran parte del repertorio. En la batería Diarmuid Brennan aportando la base rítmica necesaria para tal sonido. Como bajista y arengador de masas oficial, Gabriel Paschal Blake.

Pero por encima de todos brilla James McGovern. Es el líder natural del quinteto. No por tener un micrófono en la mano eres un líder, ni necesariamente el cantante de un grupo ha de serlo, sino que este es un derecho que hay que ganarse. Y desde luego McGovern lo hace. Su voz profunda y a veces desentonada hace que sus letras resuenen con eco allá donde lleguen. Acompañado en varios temas con una pandereta y en otras con un jingle stick como el mismísimo Ian Brown. Estático por momentos y subiéndose por las paredes -de forma literal- en otros, es quien acapara todas las miradas en el escenario.

La setlist del concierto tuvo mayoría de temas del nuevo disco, pero también tocaron las canciones insignia como «For Everything», «Don’t Cling To Life» o «On Twisted Ground», con la que únicamente bajo y voz mantuvieron en absoluto silencio durante varios minutos a todos los presentes, removiendo los sentimientos de pérdida de alguien querido.

Nada más terminar con «Ethel», James bajó del escenario y se dirigió a un rincón apartado del escenario, a recibir a todo aquel que quisiera hablar con él, darle la mano o pedirle un autógrafo. Una forma perfecta de recibir de vuelta todos los sentimientos ofrecidos por el frontman irlandés.