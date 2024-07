The Housemartins renacen en parte en Glastonbury

Momento nostalgia para los fans de The Housemartins, la mítica banda británica de indie pop formada en Hull, Inglaterra, en 1983, revivía en parte por unos instantes en la pasada edición de Glastonbury.

El que fuera su líder Paul Heaton invitaba al escenario a Norman Cook, hoy Fatboy Slim y antaño bajista de la formación, para recuperar uno de sus hits, «Happy Hour». Un tema al que siguió su aclamado álbum debut London 0 Hull 4. Su segundo disco, The People Who Grinned Themselves to Death, lanzado en 1987, continuó su éxito. A pesar de ello, las tensiones internas y diferencias creativas llevaron a la banda a separarse en 1988. Tras la separación, Paul Heaton y Dave Hemingway formaron The Beautiful South.

Escucha ‘Happy Hour’ de Paul Heaton ft. Norman Cook

