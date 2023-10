Yard Act anuncian nuevo álbum y adelantan una canción

Yard Act es una banda de Leeds que debutó en enero de 2022 con un disco titulado The Overload. Un álbum que fue recibido con entusiasmo y críticas positivas, preseleccionado para el Mercury Prize y llegando al puesto #2 en las listas oficiales.

Ahora Yard Act han anunciado la fecha de publicación de su segundo álbum. Será el 1 de marzo de 2024 y el disco, que publicará Island, se titulará Where’s My Utopia? El nuevo disco de los británicos es una coproducción entre Yard Act y el miembro de Gorillaz Remi Kabaka Jr. Además el grupo ha anunciado una gran serie de conciertos para presentarlo en el Reino Unido y la UE durante la primavera de 2024. Where’s My Utopia está ya disponible para compra anticipada en este enlace.

El anuncio del nuevo álbum ha llegado de la mano de un nuevo sencillo, «Dream job». James Smith comenta sobre el nuevo sencillo lo siguiente: «‘Dream Job’ parece una introducción adecuada a los temas explorados en el álbum, aunque no lo abarca todo. En parte, me escudriñaba y me burlaba de mí mismo por ser un mocoso quejica e ingrato, a la vez que trataba de abordar cómo la industria musical es una bestia incontrolable que avanza a toda velocidad sin pensar y en la que cada una de las personas implicadas desempeña su papel. Yo incluido, obviamente. Como con casi todo lo demás que pasó por mi cabeza el año pasado, intentar encontrar el momento adecuado para articular la complejidad de las emociones que sentía y la gravedad con la que las sentía no tenía cabida, así que en su lugar intenté plasmarlo en una canción pop que dura menos de tres minutos una vez que la niebla se despejó un poco. Es bueno y malo. Sigo alegrándome de que me pasara todo lo que me pasó«.

A continuación puedes escuchar «Dream job», el nuevo sencillo de Yard Act que llega tras «The Trench Coat Museum».

