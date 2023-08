The National lanzan el single doble ‘Alphabet City’ / ‘Space Invader’

The National sorprenden a sus seguidores con un single doble que llega poco después del que ha sido su último lanzamiento, First Two Pages Of Frankenstein.

Por un lado la cautivadora y ardiente «Alphabet City» lamenta «No lo superé… no puedo llegar allí», mientras que «Space Invader» es una enérgica declaración de ambición de 7 minutos.

Experimentales y expansivas, ambas canciones indican que la banda sigue desafiando los límites de la música alternativa, a pesar de su éxito comercial.

Escucha ‘Alphabet City’ / ‘Space Invader’ de The National

The National en España

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

Entradas a la venta general enlivenation.es, ticketmaster.es y elcorteingles.es.