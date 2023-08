Entrevistamos a Water From Your Eyes

Water From Your Eyes, dúo formado por Rachel Brown y Nate Amos ha publicado este año el notable Everyone’s Crushed (Matador/Popstock!, 23). El nuevo trabajo de los norteamericanos es uno de esos discos viscerales y algo extraños que, lejos de prestarse a una asimilación instantánea, va ganando terreno con cada escucha, hasta derivar en una obra hipnótica a la que apetece regresar una y otra vez.

Estuvimos charlando con ambos músicos, en un encuentro concretado en la madrileña tienda de discos Marillian unas horas antes de que la dupla perpetrase, ya sobre el escenario de Wurlitzer Ballroom (Foto: Adolfo Añino), un abrasivo showcase de poco más de media hora. Suficiente como para confirmar que cuentan con un aura especial que, a su vez, obliga a seguirles la pista, más allá de su presencia como teloneros de Interpol en su última gira europea.

«Intentamos hacer música pop que, al final, parezca de otro mundo»

¿Qué o quién os ha inspirado a la hora de componer los temas de “Everyone’s Crushed”?

Nate: La mayor parte de la grabación está inspirada por dos pintores: Francis Bacon y Mark Rothk, si bien este último inspiró más el disco anterior. Y también por Scott Walker.

¿Diríais que ‘Everyone’s Crushed’ es un disco optimista, pesimista… o realista?

Rachel: Diría que realista. Hay momentos optimistas, aunque también algunos fatalistas- Pero, al final, la vida continúa y esto es lo que hay, independientemente de cómo te sientas al respecto.

Esa dualidad también influye a la hora de generar el halo de misterio que emana del álbum ¿Era una obligación para vosotros dotar a las canciones con ese aire enigmático e incluso algo caótico?

Nate: La idea era la libre interpretación por parte del oyente. Volviendo a la idea original que partía de los pintores, mi intención era sacar las ideas del inconsciente y dejarlas en el disco para que el oyente pudiera interpretarlas.

En el álbum también hay una extraña belleza y hasta algún ramalazo de exotismo ¿De dónde vinieron estos elementos?

Nate: La vida es hermosa y exótica.

Rachel: Nate cree que su forma de componer es muy accesible y normal, pero en realidad esa música que le sale naturalmente es música de otro mundo. Intentamos hacer música pop que, al final, parezca de otro mundo.

En cualquier caso, de la suma de todos esos elementos (y de varios más) surge ese tipo de collage sonoro que es vuestra música ¿Cómo lo hacéis para poner todos los elementos juntos hasta que conforman una canción y funcionan como tal? No parece una tarea sencilla…

Nate: La idea es crear caos y actuar sobre él como si fueras un editor, en lugar de un compositor. El hecho de que funcione sucede simplemente porque sí. No hay reglas (Risas).

Me gustaría saber qué hay en ‘Everyone’s Crushed’ que no se pueda encontar en ninguno de vuestros discos previos ¿Qué tiene de absolutamente inédito este disco con respecto a los anteriores trabajos de Water From Your Eyes?

Nate: Este es muy expuesto. La principal diferencia es que los discos anteriores estaban formados por elementos unidos o conexionados. Y este disco se compone de ideas separadas, presentadas de una manera caótica. Además, en los anteriores se habían grabado dos o tres tomas de la voz para cada pista y para después unirse, mientras que en este disco es todo más desnudo, más crudo y más expuesto.

¿Cómo se concretó vuestro fichaje por Matador? ¿Qué tal sienta militar en un sello tan mítico y longevo?

Nate: Es algo muy guay. Lo que más me gusta es que no nos dicen como tenemos que hacer las cosas. Cuando les entregamos el disco, nadie nos preguntó: ‘¿Dónde está el single?’. A cambio dijeron que era muy guay y que íbamos a por ello.

Rachel: Es un sueño hecho realidad. Es algo que me resulta muy emocionante, pero a la vez me asustaba un poco. Al final resultó ser gente muy maja con la que podemos salir por ahí y demás.

Si no me equivoco, habéis sacado un disco cada dos años desde vuestro estreno en 2017 con ‘Long Days, No Dreams’ (Sooper, 17). Es un buen ritmo de trabajo, desde luego ¿Diríais que sois una banda especialmente prolífica?

Rachel: Hasta ahora no teníamos nada que hacer y Nate no para de componer. Así que, quedábamos, acabábamos las canciones y hacíamos los discos. A partir de este disco vamos a salir de gira, así que ahora no nos está dando tiempo a hacer música nueva. Habrá que ver cómo funcionamos a partir de ahora.

Nate: Ahora nos hemos vuelto más exigentes con nuestra música. En los discos anteriores entraban todos los sonidos e ideas que tenía. En este disco solo han entrado un 15% de las ideas que tenía. Y para el siguiente disco seré todavía más riguroso. Tengo dos horas de música de las que, por ahora, no me vale ni un minuto. Seré mucho más selectivo. Lo que intento es cambiar el proceso de creación y composición. Antes pasaba semanas grabando ideas para un tema, y ahora prefiero grabar muchas ideas todas juntas y luego quitar casi todo, siendo muy selectivo.

¿Tenéis algún referente fijo en el que siempre os inspiréis como artistas?

Nate: En realidad, no. Pero, por ejemplo, siento mucho respeto por Ween y su capacidad para que cada disco suene diferente y crear un universo distinto en cada álbum; también me gusta mucho Scott Walker, los primeros Slipknot, la música clásica y las bandas sonoras. Pero no hay ningún artista al que digamos ‘nos queremos parecer’, porque nuestra idea es hacer música que se fije en otras artes, como la fotografía o la pintura, que seguramente serán imposibles de trasladar a la música, pero la cuestión es intentarlo. Y, si lo consigues, creas algo distinto.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de trabajar como dúo y cómo repartís las tareas creativas en Water From Your Eyes?

Nate: La ventaja es que solo tienes que ponerte de acuerdo con una persona. Ambos somos bastante testarudos, así que, si hubiera un tercer miembro y también tuviéramos que discutir con él, no llegaríamos nunca a ningún acuerdo. Además, esto simplifica las cosas y así podemos llevarlo a cabo.

Rachel: Las giras son más fáciles así, también para dormir. Además, el dinero solo hay que dividirlo entre dos personas.

¿Cómo repartís las funciones en Water From Your Eyes? ¿Cuál es vuestra forma de trabajar?

Nate: Yo soy el director musical y Rachel es la directora financiera y visual de este proyecto. Ella también hace las letras. Mi proceso musical lleva bastante tiempo, recolectando mis ideas. Luego, cuando tengo un conjunto que me gusta, le paso la música a Rachel, que escribe una letra a partir de lo que le sugiere el tema o de una melodía en particular. O partir de alguna letra que ya tiene escrita y coge una parte para esa canción en concreto. Después, y ya con la letra incluida, vuelvo a editar todo de nuevo con la idea de dejar la idea final.

Rachel: Escucho la música y hago las letras a partir de la música. Excepto en “But My Product”.

Nate: En esa canción hay varias de frases que Rachel tenía antes de escuchar el tema y que a mí me ayudaron para componer la música.

Rachel: Habitualmente yo voy a casa de Nate para escuchar los temas juntos. Nate compuso el primer tema del disco en las primeras semanas del confinamiento, y luego me lo mandó. Así que no suelo escribir las letras antes de escuchar la música.

¿Qué tal ha ido la gira como banda invitada de Interpol en su última gira? ¿Os ha valido, de algún modo, como aprendizaje?

Nate: Nos encanta estar con ellos y nos ha gustado mucho esa gira. Pero llevan un equipo tan grande que creo que nunca podríamos llevar con nosotros a tal cantidad de gente, ni dar trabajo a tanta cantidad de gente (Risas).

Rachel: No puedo creer que alguien tenga que conducir un camión tan grande (Risas). Hemos aprendido que a muchos fans de Interpol no les gusta Water From Your Eyes (Risas). Y también nos hemos dado cuenta de que muchos fans de Interpol les siguen a todos los conciertos (Risas). A mí me gustan, pero no se si iría a tantos conciertos suyos (Risas).

¿Habéis tenido alguna mala experiencia con los fans de Interpol?

Nate: Más que malas experiencias, hemos notado malas vibraciones. Uno de ellos me dijo que acabase ya, porque el nuestro era el peor concierto que había visto en su vida (Risas). En las redes sociales de Interpol está claro que no les gusta, para nada, Water From Your Eyes (Risas).

Rachel: A pesar de todo, en las últimas fechas que hemos tenido en Reino Unido ha habido gente que nos ha dicho que le había gustado nuestro concierto. Pero no hemos vendido ni un disco ni una camiseta ni nada, así que está claro que no les gusta nuestro producto. En cualquier caso, la mayoría han sido muy amables e incluso nos defendían delante del resto de fans de Interpol.

En unas horas os veremos en directo ¿Cómo definiríais vuestros conciertos?

Rachel: Abrasivos. Divertidos.

Nate: Caóticos, inmersivos. Empieza y acaban sin un momento de respiro. La gente dice que no ha visto nunca nada igual. Lo definiría como punk, pero más como concepto que como estilo musical.

Fotos: Adolfo Añino.