The National y Bon Iver comparten colaboración, ‘Weird Goodbyes’

The National y Bon Iver lanzan al fin su esperada colaboración, de la que llevan tiempo haciéndose eco. Bien es sabido que Aaron Dessner (The National) y el cantautor estadounidense Justin Vernon, lanzaron el pasado año su ya segundo disco How Long Do You Think It’s Gonna Last? de su proyecto conjunto Big Red Machine.

Ahora es la banda al completo la que cuenta con Bon Iver para colaborar en un nuevo tema que llega con el título de «Weird Goodbyes» que así anunciaban en sus redes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The National (@thenational)

“La pasada primavera, la banda se volvió a reunir en Long Pond para comenzar a escribir y grabar nueva música en la que hemos estado trabajando desde entonces. «Weird Goodbyes» con Bon Iver parecía la pista correcta para compartir primero y es una de las pocas canciones nuevas que hemos estado interpretando en la gira de este verano. Estamos muy agradecidos con nuestro amigo Justin Vernon por acompañarnos en este tema».

Escucha ‘Weird Goodbyes’ de The National y Bon Iver