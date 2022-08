LIFE – North East Coastal Town (The Liquid Label / Popstock!)

¿Otra banda de post-punk es necesaria? Bien, probablemente la respuesta sería un NO rotundo, pero siempre se vislumbra la sorpresa allá en el horizonte de las clases obreras que cantan su rabia mordiendo los dientes. Démosle pábulo, sigamos dando contenido, aunque el nihilismo ya sea parte del capital y alguna que otra banda por el estilo ya muera parapetada en las apariencias.

LIFE es un cuartero que, como indica título del álbum, son de Hull, condado que un servidor puso en el mapa gracias a los The Housemartins. Este notable North East Coastal Town (The Liquid Label, 2022) – tercer elepé de la banda- tiene claras sus intenciones. Corto y pego de su página web: “North East Coastal Town is our love letter to the city. The album is an ode to kinship and relationship with its musical and lyrical spine picking out themes of love, desire, beauty, horror, chaos, pride and most importantly the sense of belonging”. Me gusta eso de que este cancionero este bien asentado en unos orígenes proletarios que, con el tiempo han devenido angustia existencial.

No hay nada nuevo en estos surcos vigorosos: buen punk que busca sus raíces en The Fall (“Poison”) y describe muy bien el angst existencial (“I need someone to hold me/to hold me/I found a place where I’m not lonely/Yo’re lonely”), dardos certeros a lo Television (“Incomplete”) en donde se vuelve a incidir en el vacío de toda una generación relegada a impostar sus conductas vía ticktok.

Alguna brizna de esperanza nos lleva al hogar (“Almost Home”) con unas guitarras calcadas a las de Pixies, y la acelerada (“Self Portrait”) invita a vivir deprisa sabiendo de antemano que este sistema de mierda nos ha quitado hasta la identidad.

