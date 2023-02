The New Pornographers nos enseñan la luminosa ‘Angelcover’

The New Pornographers estrenan su nueva canción «Angelcover», nuevo anticipo tras «Really Really Light» del que será su próximo álbum Continue as a Guest, el primero con Merge Records, que se lanzará el 31 de marzo.

Diez nuevas canciones producidas por su líder A.C. Newman, quien ha vuelto a contar con la participación de sus compañeros Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey y Joe Seiders, así como contribuciones del saxofonista Zach Djanikian. Además de la colaboración con otro ex de la banda, Dan Bejar, la canción «Firework in the Falling Snow» fue escrita en conjunto con Sadie Dupuis (Speedy Ortiz, Sad13).

El líder de la banda, A.C. Newman, explica que imaginó esta canción como un extraño boceto al estilo de George Saunders, una instantánea. «Me preocupaba más el rendimiento y la entrega, cambiando la melodía y la entonación para lograr un mejor rendimiento, menos preocupado, menos precioso sobre la melodía o la letra original que escribí. Con eso en mente, tuve la idea de que los ángeles me visitaran por la noche con el mensaje de que ‘la melodía no tiene nada que ver con la entrega’. Una especie de sueño febril, donde los sentimientos adquieren su propia personalidad y forma».

Newman comenzó a trabajar en Continue as a Guest en su hogar en Woodstock, Nueva York, durante un año, después de que la banda girara con In The Morse Code Of Brake Lights en 2019. Durante el proceso de escritura y grabación, descubrió nuevos enfoques líricos, artísticos y sonoros experimentando con su propio registro vocal.

Escucha ‘Angelcover’ de The New Pornographers