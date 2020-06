The New Raemon vuelve a versionar a The Cure con Marc Clos

The New Raemon acaba de publicar uno de los discos que más hemos disfrutado este 2020, Coplas del andar torcido.

Hace algunas semanas nos sorprendía con un guiño a The Cure, su grupo favorito, con una versión de “From the edge of the deep green sea”, tema incluido en Wish (1992), el mayor éxito comercial de la formación británica. En ella Ramón canta con la compañía de Marc Clos (Nueva Vulcano) y el resultado no podría ser mejor.

Es de sobra conocido que The New Raemon es un gran fan de The Cure. Siempre ha mostrado su predilección por la banda de Robert Smith, hablando de ellos cada vez que tiene ocasión e incluso, participó con nosotros a propósito del 40 aniversario de la banda en ese podcast comunal en el que invitamos a artistas y prensa a elegir su canción favorita de los de Crawley.

The New Raemon y Marc Clos vuelven a rescatar un tema de los de Robert Smith y de nuevo, del disco Wish (1992), en esta ocasión la reposada “To Wish Imposible Things”. Así nos lo ha contado a través de sus redes:

Compartiendo la canción también a través de Youtube.