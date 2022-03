The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – Así caen los días (BMG)

The New Raemon, David Cordero y Marc Clos pasaron parte del confinamiento dando forma a las canciones de un álbum conjunto que llegó el pasado año con el título de A los que nazcan más tarde (2021). En él, aunaban fuerzas y sumaban talentos para explorar caminos en los que confluían, tanto Ramón Rodríguez, con una contrastada carrera como atípico cantautor, que más allá de repetir fórmulas ya visitadas continúa mostrando una inquietud por seguir avanzando a cada paso, y un David Cordero (Úrsula, Viento Smith), desde años referencia patria del ambient. Junto a ellos, el brillante percusionista y multiinstrumentista Marc Clos, colaborador de un buen número de primeros espadas que aportaba el contrapunto necesario.

El resultado fue un compendio de paisajes musicados y cantados a través de una abstracta mezcla de sonidos de bella factura, que dejaban la guitarra en un segundo plano dando protagonismo a arreglos minimalistas. Así caen los días recoge esa misma línea trazada y la amplifica, dotándolo de una mayor dosis de emoción. Como aquél, no es un trabajo de consumo rápido, de picotear en alguna de sus composiciones o de singles memorables. Es una obra que invita a profundizar en cada uno de sus rincones y a descubrir sus muchos matices.

“No fuimos lo que somos, no somos lo que fuimos”, canta Ramón en la atmosférica “Ríe la Primavera” con la que se abre un disco en el que continúa con esa peculiar lírica, ya marca de la casa, tan descriptiva y poética, que va hilando frases que terminan acoplándose en las propias cadencias que le acompañan. Tras esta, llega la pieza que da título al álbum, esa oda al paso del tiempo construida en torno a un piano que nos atrapa y recuerda que “así caen los días y bosteza la noche”. Momentos evocadores, que se entrelazan con otros más pegadizos como “Florezca el presente” o con la frágil instrospección de “Un Impulso” (esa percusión inicial a lo “Atomsphere”) o “Los Molinos”, pintada con el ambient más preciosista.

Referencias tan ligadas a The New Raemon, David Cordero y Marc Clos como The Cure, asoman en “La soledad ordena las cosas” o en “Todas esas palabras”, donde el bajo de Javi Vega (Maga) sostiene una base rítmica llena de capas y capas de la que uno desearía no salir. Bonitas reflexiones como las de “Sin apenas darnos cuena” o el cierre de la epatante “Hay Combate”, que pone fin a poco más de 40 minutos que atrapan y cautivan, solo como los discos atemporales lo hacen.

Para nuestra suerte, no habrá dos sin tres.

The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – Así caen los días