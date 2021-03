The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – A los que nazcan más tarde (BMG)

El nivel de actividad de Ramón Rodríguez este último año está siendo envidiable. Tras la entrega del fabuloso Coplas del andar torcido (mejor disco nacional de 2020 en Muzikalia) bajo su alias como The New Raemon y el reciente regreso con Madee con quienes ha publicado Eternity Mingled with The Sea después de 14 años de espera, llega un nuevo álbum firmado junto a David Cordero y Marc Clos.

A los que nazcan más tarde es un trabajo expansivo, que nos hace viajar hacia nuevos territorios nunca antes visitados por el autor de Cabrils, gracias a los caminos que le marcan sus dos compañeros de aventura. David Cordero, cabeza pensante de los añorados Úrsula, últimamente volcado en los sonidos ambient y el multiinstrumentista Marc Clos, miembro de su banda y con quién facturó recientemente unas estupendas versiones de “To Wish Imposible Things” y “From the edge of the deep green sea” de The Cure.

Esta feliz confluencia ha dado como resultado diez canciones atemporales plagadas de bellas atmósferas inspiradas por la incertidumbre del confinamiento y los tiempos pandémicos que aún vivimos. Minimalismo sintético, arreglos preciosistas y delicados pianos unidos a la lírica de Ramón, en los que sumergirse a “Cámara Lenta” para disfrutar una obra en la que asoman una suerte de influencias que han marcado el estilo de cada uno de nuestros tres protagonistas y que van de Steve Reich y Hood, a los The Cure de Faith, Slowdive, Lali Puna y otros tantos artistas que Cordero se ha encargado en recopilar en una interesante playlist.

A los que nazcan más tarde no es un álbum para picotear entre pistas, es toda una experiencia para vivir de principio a fin, que invita a zambullirse en cada uno de sus rincones y perderse en sus mágicos 45 minutos. En momentos llenos de verdad y esperanza como “Una Infancia”, “Corre, Caballo Viejo”, “Lanzo Piedras Al Mar” o “Todos Quieren un Final Tranquilo”.

Escucha The New Raemon, David Cordero y Marc Clos – A los que nazcan más tarde