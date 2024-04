The New Raemon & McEnroe anticipan su segundo disco conjunto

Han pasado ocho años desde que pudimos disfrutar de Lluvia y Truenos (2016, Subterfuge), disco que unía a Ricardo Lezón de McEnroe y The New Raemon.

Su continuación llegará el próximo mes de septiembre, con el nombre de Nuevos Bosques y según nos comentaba Ramón Rodríguez en una reciente entrevista que mantuvimos, está basado en textos de Ricardo: «Los textos serán todos de Ricardo. Yo he cogido poemas suyos y los he musicado y he creado la melodía y como quería complicarlo más aún, a lo mejor los temas que yo haga los canta él y yo canto los suyos».

El disco como decimos, llegará el 13 de septiembre (resérvalo aquí) y será un vinilo doble con dieciséis temas que solo será doble en formato vinilo, la versión oficial en plataformas será más corta. «Café En Pomona» es el primer tema que podremos escuchar del disco, en el que ambos universos vuelven a convivir y que llega junto a un vídeo grabado y editado en Egipto por Paula Bonet.

Sobre ella comenta Ricardo: «Durante un montón de años ‘Asylum Years’, el disco de 1984 en el que Tom Waits reunió una compilación de las canciones que consideró más apropiadas para resumir sus años en Asylum Records, fue sin discusión el rey en la radio de mi coche. Durante un montón de años lo que sonaba junto al ruido del motor al girar la llave era la voz crujiente del bardo de Pomona. Y ahí se quedaba atacado, girando mientras un rayo laser le iba arrancando las canciones una a una. Nunca buscaba una en concreto, respetaba totalmente a la que tocaba sonar, todas ellas me gustan, aunque es cierto que ‘Martha’ es especial, es una de esas canciones que la primera vez que la escuchas sabes que se va a quedar contigo para siempre. Bueno, esta pequeña anécdota no es más que un intento de explicar de dónde viene la canción “Café en Pomona”. En la portada de ‘Asylum Years’ aparece la cafetería Empire Diner, sus luces brillando en una noche que parece fría. En su canción ‘Martha’, Tom Waits cuenta la historia de un tipo que llama por teléfono a un antiguo amor al que no ve desde hace más de treinta años. Le propone tomar un café. Seguramente en el mismo lugar donde se conocieron, digo seguramente porque mi inglés es nefasto y siempre quise entender que la cafetería donde trabajaba Martha era Empire Diner. Así que recuperé una melodía que estaba seguro de que recordaba a Tom Waits, una seguridad que absolutamente nadie de quienes la han escuchado ya comparte conmigo, algo que he acabado por aceptar, de acuerdo, no suena a Tom Waits, disparé demasiado alto. Sin embargo suena a Raemon y Mc. Mi hirsuto socio Ramón la vistió con el traje que mejor le sienta y ahora estamos contentos de tener una cancion inspirada en Tom Waits que no suena a Tom Waits y que es probablemente la canción más breve y directa que he grabado jamás».

Escucha ‘Café En Pomona’ de The New Raemon & McEnroe

Estas son las canciones de Nuevos Bosques de The New Raemon & McEnroe

Cara A:

1. Era Amor

2. Camino Verde

3. La Bondad

4. Café En Pomona

Cara B:

5. Niño Aún

6. Tinieblas

7. Todos Los Días Son Ayer

8. Banderas Rojas

Cara C:

9. Triste Como Un Muro

10. Sombra [Helicon]

11. Viernes Noche

12. El Saltillo

Cara D:

13. Amor Mío

14. No Le Pido Mucho A La Vida Hoy*

15. En El Lento Día*

16. En La Próxima Gasolinera*

* Canciones exclusivas para la edición en vinilo