The Offspring expulsa a su batería por no querer vacunarse de COVID

The Offspring ha anunciado que expulsa a su batería Pate Parada por no querer vacunarse de COVID

Parada, quien había sido el baterista de la banda desde 2007, explicó su salida en un extenso comunicado en Instagram, diciendo que su historial médico y los consejos de su médico lo han llevado a optar por no vacunarse en este momento. Añadió que, como resultado, el resto de la banda siente que es “inseguro estar cerca, en el estudio y de gira”.

Curiosamente, Dexter Holland, vocalista principal y compositor de la banda tiene un doctorado en biología molecular, especializado en virus ARN.

The Offspring están de vuelta con su primer trabajo en casi 10 años, Let The Bad Times Roll es su décimo de estudio y fue publicado el pasado mes de abril.

Innovadores y leyendas de la escena punk rock del Sur californiano, regresan con un álbum que ha sido escrito y grabado a lo largo de varios años en varios lugares incluyendo el estudio de la banda en Huntington Beach. Bob Rock ha sido el encargado de producirlo.

