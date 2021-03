The Offspring están de vuelta con nuevo disco

The Offspring están de vuelta con su primer trabajo en casi 10 años, Let The Bad Times Roll es su décimo de estudio y estará disponible el próximo 16 de abril.

Innovadores y leyendas de la escena punk rock del Sur californiano, los de Dexter Holland regresan con un álbum que ha sido escrito y grabado a lo largo de varios años en varios lugares incluyendo el estudio de la banda en Huntington Beach. Bob Rock ha sido el encargado de producirlo.

Fieles a la irreverencia, que es el corazón de la música punk rock, la banda y el letrista Dexter Holland se centraron en los momentos culturales de hoy en día y no se cortaron en crear tópicos en este álbum. El single que da título al álbum, compuesto a finales de 2019 y grabado en 2020, reflexiona sobre los cambios que experimentaba su país por entonces. Holland comenta: “Siento que estamos en un periodo de la historia en donde en vez de tener a nuestros líderes mundiales diciendo ‘estamos haciéndolo lo mejor que podemos’ parece que digan ‘a la mierda todo’ y eso da miedo”.

Escucha ‘Let The Bad Times Roll ‘ de The Offspring