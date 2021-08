Especial: Las 15 mejores canciones de Led Zeppelin

Led Zeppelin, la banda británica considerada la formación de rock más grande de la historia, sigue manteniendo viva la leyenda después de su separación en 1980.

Su único concierto en 2007 casi treinta años después de su final, demostró que su música no solo no ha perdido vigencia, sino que además, ellos mantienen un estado de forma envidiable, tal y como se ha podido ver en sus innumerables aventuras en solitario durante estas últimas décadas.

Queremos rendir tributo a una de nuestras formaciones favoritas y lo hacemos hablándote de sus 15 mejores canciones, que son estas:

01. “Good times, bad times”

La primera canción del primer álbum que lanzaron Led Zeppelin es todo un mazazo a la cabeza del oyente. Una de las cuatro patas que soportaron el paso del blues rock psicodélico a lo que vino a llamarse hard rock o heavy metal. Aquí encontramos el medio falsete de Robert Plant que luego sería santo y seña del género, los guitarrazos modificados por distintos efectos de Page, el taladrador bajo de Jones y, sobre todo, el gran trabajo de John Bonham, más increíble aún cuando pensamos que otras bandas, para imitarlo, tuvieron que echar mano del doble bombo.

Fidel Oltra

02. “Black Dog”

Ácida y psicodélica, “Black Dog” también bebe de las influencias blueseras de Led Zeppelin especialmente en la línea de bajo y en el ritmo general del tema. Aunque, como el mismo Robert Plant reconociera, los arreglos vocales se los deben a Fleetwood Mac.

Raquel García

03. “Inmigrant Song”

Pocas veces en la historia de la música popular hemos escuchado cabalgar (literalmente) de esta manera a una base rítmica comandada magistralmente por el bajo de John Paul Jones. El inicio explosivo de esta canción junto al grito de Robert Plant es uno de los momentos más especiales y adrenalínicos en la carrera del cuarteto, que la escribieron pensando en el vikingo Leif Eriksson.

Manuel Pinazo

04. “Moby Dick”

Seguramente pasaron muchas cosas míticas en los 70, y el pistoletazo de salida de todas ellas podrían ser los 15 minutos de “Moby Dick” con el salvaje solo de batería de John Henry Bonham en el Royal Albert Hall de Londres en 1970.

Jorge Salas

05. “D’Yer Mak’Er”

Muy alejada de la visión estandarizada de las canciones de Led Zeppelin, “D´Yer Mak´Er” creó controversia, odios y amores incluso entre los propios miembros de la banda. De inconfundible aroma jamaicano, incluso el título comparte homofonía con el nombre de la isla caribeña, el dub y el reggae se mezclan con el rock anglosajón de una manera que solo los Clash conseguirían popularizar varios años después.

Jordi Dalmau

06. “Since I’ve been loving you”

Esta canción tiene tanta literatura a su alrededor que, juntas, todas las palabras que ha generado llenarían más bañeras que las lágrimas de Robert Plant. La mezcla más perfecta de rock y blues en la que la voz de Robert Plant encuentra el cruce de caminos en el que se originó todo.

Jorge Salas

07. “Rock and roll”

Pocas veces el título de una canción hace referencia de forma tan clara e inequívoca a su contenido. Lo que encontramos aquí es la muestra de como Led Zeppelin tomaban sus influencias, llegando a veces a rozar el plagio, para convertirlas en algo que mantenía su influencia pero al mismo tiempo sonaba completamente nuevo. “Rock and roll” es simplemente una típica progresión de 12 compases sacada de miles de canciones de blues y rock and roll a la que Page añadió un inspirado riff y Bonham una intro de batería sacada de una vieja canción de Little Richard. Decenas de banda hacían esas cosas, pero el gran talento de los Zepp (ver el vídeo adjunto) convirtieron este tema, hecho casi a retales, en una apisonadora sonora irresistible.

Fidel Oltra

08. “Whole Lotta Love”

Editada en el II, en el año mágico de 1969, el tema es un homenaje a “You need Love” de Muddy Waters y Willie Dixon, aunque inspirándose en la versión que grabaron Small Faces con el título “You Need Loving”. Versionada infinidad de veces, el tema fue el primer single que Led Zeppelin publicaron en Estados Unidos.

Manuel Pinazo

09. “Thank You”

“Si el sol dejara de brillar, seguiría queriéndote…” Un disco antes de entregar el más acústico Led Zeppelin III, la banda británica nos sorprendía con una balada de manual. “Thank You” es una de las primeras letras escritas por Plant en referencia a su mujer, que acompañada de una delicada guitarra y un teclado glorioso, que continúa siendo hoy, 45 años después de su edición, una de las piezas más bonitas de su legado.

Manuel Pinazo

10. “When the Levee Breaks”

Como todos los grandes blues, la versión original se escribió muchos años antes pero sin duda los Zep lograron la versión definitiva del tema. Un riff inconfundible, un tono apocalíptico que encaja como un guante con la letra y una de las mejores actuaciones de Plantlogran cerrar con maestría su mejor álbum. Todo lo que hizo tan grande a esta banda, se encuentra concentrado en esta canción.

Jordi Dalmau

11. “Babe I’m gonna leave you”

Tras las clásicas acusaciones de plagio del legado blues, es curioso que sea una cantante folk de éxito residual en los 60 y casada con un matemático de Berkeley la que consiga colarse en los créditos de “Babe I´m gonna leave you”. Anne Bredon recibe el reconocimiento oficial en esta canción que, por otro lado, es sólo una muestra de ese folk-rock que tanto y tan bien patentaron Page, Plant y compañía.

Jorge Salas

12. “Kashmir”

Muchos conocedores de la obra de Led Zeppelin se quedan con sus cuatro primeros álbumes o como mucho, le dan una oportunidad al glorioso Houses Of The Holly, dejando sus otras obras un poco al margen. A pesar de que estaban algunos peldaños por debajo, Physical Graffiti contenía el quizá último himno de la formación. Ese mágico crescendo de más de 9 minutos en el que podemos gozar de todo un ejercicio de virtuosismo y grandilocuencia sonora pocas veces alcanzada por nadie.

Manuel Pinazo

13. “The Rain song”

Cuando George Harrison les preguntó a los componentes de Led Zeppelin por qué no hacían baladas, a Jimmy Page se le debió encender una lucecita. Encerrado en su nuevo estudio, empezó a juguetear con los primeros acordes de “Something” hasta que sacó la melodía y los arpegios de guitarra sobre los que se basaría toda la canción. Plant contribuyó con la letra y, además, con una de las mejores interpretaciones de toda su carrera. Lejos de las estridencias y la potencia de sus canciones más conocidas, aquí encontramos es paz, armonía y belleza. Incluso se le da protagonismo a una sección de cuerdas, algo no demasiado habitual en ellos, motivo por el que posiblemente no la interpretaron tanto en directo (necesitaban un mellotron) como hubiese sido deseable. Una verdadera maravilla.

Fidel Oltra

14. “All My Love”

“All My Love” es una de las pocas canciones de Led Zeppelin que no fueron escritas o co-escritas por Jimmy Page. Es el tributo místico de Robert Plant a su hijo Karac, quien murió en 1977 a los cinco años. Una de las grandes piezas de In Through the Out Door (1979) que sorprende por el uso de sintetizadores y teclados, dejando la guitarra a un lado.

Manuel Pinazo

15. “Stairway to Heaven”

Probablemente el tema más conocido y escuchado de Led Zeppelin y probablemente uno de los menos versionados, es curioso que nunca fuera publicado como single. Además de un maravilloso crescendo musical, sus riffs y el solo, la lírica de su letra, inspirada en la mitología celta, la convierten en una de las más bellas de los británicos.

Raquel García