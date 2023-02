The Offspring, nuevo cabeza de cartel del FIB

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) sigue completando el plantel de artistas que actuarán en la que será su próxima edición, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio de 2023 en el recinto de festivales de Benicàssim.

The Offspring se suma como nuevo cabeza de cartel. La legendaria banda de punk rock de California, con más de tres décadas de trayectoria musical y temas icónicos como «Pretty Fly (For a White Guy)» y «The Kids Aren’t Alright», por fin llegará a Benicàssim para hacer temblar el escenario principal del festival. Junto a ellos, Viva Suecia, Regard, Jimena Amarillo y Rusowsky.

Estos se suman a la lista de nombres previamente anunciada, entre quienes podríamos encontrar a Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sinodie, Ginebras, Shinova, Zara Larsson, 2manydjs, La M.O.D.A., Rojuu, Sports Team, The Sherlocks, Only the Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa, entre muchos otros.

Además de estas confirmaciones, el festival tiene abierto un concurso de bandas y DJs que dará la oportunidad a 3 artistas y 3 DJs a actuar en FIB, gracias al Heineken Silver Rising Stars Contest, las inscripciones y votaciones están abiertas en FIB-risingstars.com

Entradas para el FIB 2023

Abonos de 4 días

Los abonos están a la venta al precio de 47,99 euros. Puedes comprarlos en su página web.

El Abono General te permite acceder al recinto de conciertos durante los cuatro días de Festival Internacional de Benicàssim los días del 13 al 16 de julio de 2023.