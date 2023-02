Luna vuelven a los escenarios, disfruta una actuación en KEXP

Dean Wareham (consulta nuestra reciente entrevista) regresa con Luna. El músico nos visitaba el pasado verano en una amplia gira en la que recuperaba las canciones de uno de sus primeros proyectos, Galaxy 500. Concretamente, su disco On Fire, editado en 1989. El repertorio de la gira también incluiía temas de su último lanzamiento hasta la fecha I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.

Ahora es momento de traer de nuevo a la vida otro de sus proyectos, la banda Luna que comparte con Britta Phillips, Sean Eden y Lee Wall. Hemos podido disfrutarles en una sesión para la emisora de Seatle KEXP donde no solo han arrancado con la deliciosa “Thank You For Sending Me An Angel”, tema de Talking Heads, recuperado sus canciones de Penthouse (1995) “Chinatown” y “23 Minutes In Brussels” o tocado también «23 Minutes In Brussels» de su disco homónimo.

Esperamos que el músico neozelandés anuncie pronto fechas de Luna en nuestro país, de momento están ofreciendo conciertos en EEUU.

Disfruta de la actuación de Luna en KEXP