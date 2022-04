The Rolling Stones editan Licked Live In NYC remasterizado y con canciones inéditas

The Rolling Stones actuaron en Nueva York en enero de 2003 como parte de su gira del 40º aniversario, se propusieran volver al estadio más famoso de la ciudad… el Madison Square Garden en medio de la gira de celebración de sus 40 años como banda.

El 10 de junio, Mercury Studios se enorgullece de presentar Licked Live In NYC en DVD+2CD, Blu-ray+2CD, así como en 2CD y dos versiones de 3LP (prensados en vinilo negro y también en vinilo blanco de edición limitada). Publicado originalmente en 2003 como un especial de HBO y como parte del paquete Four Flicks, este concierto ha sido totalmente restaurado y remasterizado con cuatro canciones inéditas: “Start Me Up”, “Tumbling Dice”, “Gimme Shelter” y “Sympathy For The Devil”.

Junto a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts estaban Darryl Jones (Bajo, Coros), Chuck Leavell (Teclados, Coros), Bobby Keys (Saxo), Bernard Fowler (Coros), Lisa Fischer (Coros), Blondie Chaplin (Coros, Guitarra Acústica/Percusión), Tim Ries (Saxo, teclados), Kent Smith (Trompeta) y Michael Davis (Trombón), que hicieron arder el escenario del Garden.

Comenzando con “Street Fighting Man”, los Rolling Stones se abrieron paso a través de “Angie”, “Midnight Rambler”, “Can’t You Hear Me Knocking” y “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, por nombrar algunas, así como “Honky Tonk Women” con la aparición especial de Sheryl Crow.

La incorporación de tres actuaciones adicionales en Ámsterdam y las imágenes de los ensayos ofrecen una visión privilegiada de la preparación de los Rolling Stones para esta gira. El paquete Blu-ray SD incluye el documental adicional de 51 minutos Tip Of The Tongue, que capta la preparación del innovador enfoque de la gira Live Licks en tres espectáculos y tres lugares. Inspirado en la idea de cambiar los lugares cada noche entre arenas, salones de baile o teatros así como las listas de canciones, la banda es captada preparando esta gira desde el estudio de grabación en París hasta los ensayos en Toronto.

Trailer de Licked Live In NYC de The Rolling Stones