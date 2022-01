The Smile, nueva banda de los Radiohead Thom Yorke y Jonny Greenwood, lanzan single

Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead ponen en marcha su nuevo grupo junto a Tom Skinner, batería de la banda Sons Of Kemet. The Smile debutan oficialmente después de que llevemos varios meses oyendo hablar de ellos.

Supimos de su existencia la pasada primavera, en una transmisión en vivo de Glastonbury e hicieron una presentación sorpresa en Instagram en diciembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Smile (@thesmiletheband)

Mientras tanto, el gurú del estudio de Radiohead, Nigel Godrich, compartió algunas pistas sobre el próximo álbum debut de la banda, uno de los más esperados de 2022, obviamente, y Yorke interpretó la balada “Free In The Knowledge” en un evento en Londres.

Ahora, por fin, tenemos una grabación de estudio de la banda. Se llama “You Will Never Work In Television Again”, lo más guitarrero que hemos escuchado a un miembro de Radiohead en… ¿20 años? Juzga por ti mismo y disfruta de este regalo de reyes anticipado que nos trae el trío.

Escucha ‘You Will Never Work In Television Again’ de The Smile