Stereolab lanza un cuarto recopilatorio

Stereolab anuncian el lanzamiento de Electrically Possessed [Switched On Volume 4], la cuarta entrega de su colección Switched On. Este nuevo volumen verá la luz a través de Warp Records y Duophonic UHF Disks el 26 de febrero. El anuncio viene acompañado de un primer adelanto, “Dimension M2”.

Siguiendo el primer volumen lanzado en 1992, Refried Ectoplasm en 1995 y Aluminum Tunes en 1998, la esperada cuarta entrega se extiende desde 1999 hasta 2008 en la historia de Stereolab y recopila 3 LPs de material remasterizado procedente de las cintas originales y supervisado por la banda. Cuenta con todas las pistas del agotado y buscado mini-álbum The First Of The Microbe Hunters, compilation tracks, trabajos para instalaciones artísticas y un par de tomas inéditos de las sesiones de grabación de Mars Audiac Quintet y Dots And Loops.

“Dimension M2” fue originalmente lanzada en 2005 formando parte de la compilación en CD titulada Disko Cabine. Sobre la canción, Tim Gane explica: “Después de hacer Dots & Loops, nos dimos cuenta que nos encanta grabar con el ordenador, por lo que decidimos crear nuestro propio estudio pequeño de grabación en casa. Compramos un ordenador de escritorio Apple, una tarjeta de sonido MOTU y el software Logic 2, y comenzamos a grabar pistas muy simples, principalmente usando samples como inspiración y superponiéndolos con algunas guitarras, teclados y, en la mayoría de casos, Laetitia y Mary solían agregar voces sin palabras. ‘Dimension M2’ pasó a un LP recopilatorio de nuestros amigos Paul & Hervé, que tenían su propia empresa de diseño llamada Cabine. Quería hacer algo alegre y fiestero para ellos y esto fue lo más parecido que pude hacer”.

El vinilo se presentará en una funda plegable personalizada que incluirá una tarjeta de descarga alojada dentro de una cartera de polietileno. Las primeras ediciones en formato vinilo y CD estarán disponible en cartulina Mirri e incluirán una pegatina adhesiva. También estará disponible una edición limitada con vinilo en color a través de Ochre. Stereolab también está lanzando una nueva gama de artículos para el hogar que ahora está disponible en pre-order junto con Switched On 4 en su tienda Duophonic. Consiste en cuatro estilos diferentes y coleccionables de tazas, una bandeja de metal, bolsa para guardar el té, juego de 8 posavasos y una bolsa de mano.

Electrically Possessed es la continuación del proyecto de reediciones lanzado en 2019 en la que se reeditaron siete álbumes de Stereolab a través de Warp Records y Duophonic UHF Disks.

Vinyl Tracklist

A1 – Outer Bongolia

A2 – Intervals

B1 – Barock-Plastic

B2 – Nomus Et Phusis

B3 – I Feel The Air {Of Another Planet}

C1 – Household Names

C2 – Retrograde Mirror Form

C3 – Solar Throw-Away [Original version]

C4 – Pandora’s Box Of Worms

C5 – L’exotisme Interieur

D1 – The Super-It

D2 – Jump Drive Shut-Out

D3 – Explosante Fixe

D4 – Fried Monkey Eggs [Instrumental version]

D5 – Monkey Jelly

D6 – B.U.A

E1 – Free Witch and No Bra Queen

E2 – Heavy Denim Loop Pt 2

E3 – Variation One

E4 – Monkey Jelly [Beats]

E5 – Dimension M2

F1 – Solar Throw-Away

F2 – Calimero

F3 – Fried Monkey Eggs [Vocal]

F4 – Speck Voice