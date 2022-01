Spoon comparten versión en directo de ‘The Hardest Cut’

Spoon vuelven el próximo 11 de febrero de 2022 con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Lucifer On the Sofa. Un disco coproducido por el grupo y Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) y que cuenta con la colaboración de Dave Fridmann y Justin Raisen.

Hecho en Texas, es el primer conjunto de canciones que el quinteto ha grabado en su ciudad natal de Austin en más de una década y embotella la emoción física de una banda que destroza una sala llena. Es un álbum de intensidad e intimidad, en el que las aristas más ásperas de la música se sienten tan vívidas como las indicaciones murmuradas en voz baja al micrófono en la primera toma.

Ya habían adelantando al canción “The Hardest Cut” que ahora comparten en su versión en directo grabada en The Teragram de Los Angeles.

Escucha ‘The Hardest Cut’ de Spoon en directo