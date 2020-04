The Strokes presentan ‘Brooklyn Bridge to Chorus’

The Strokes lanzan este mismo viernes su esperado nuevo álbum, The New Abnormal, su ya sexto trabajo .

La continuación de Comedown Machine (2013) y al EP Future Present Past (2016) ha venido anticipado por varios temas, entre los que se encuentran“The Adults Are Talking”,“At The Door” y “Bad Decisions” en la que recuperan su sonido característico, ya saben, esa personal mezcla de sonidos que les emparentaba con bandas de los 60 y 70s, como Television, The Velvet Underground o The Stooges y a su vez, miraba al futuro. Un curioso cóctel seña de identidad, que les convirtió desde que debutaran a principios de siglo en una de las formaciones más personales del planeta.

Días antes de tener al completo lo nuevo de The Strokes, podemos disfrutar de otra nueva canción, “Brooklyn Bridge to Chorus”.

La banda deja aparcados proyectos como The Voidz, aventura de Julian Casablancas, o la sólida carrera en solitario de Albert Hammond Jr, sin olvidar a los Summer Moon de Nikolai Fraiture y es el momento de volver a unir fuerzas para conquistar el mundo. ¿Lo conseguirán? De momento los adelantos no tienen mala pinta.

The Strokes estarán actuando en Primavera Sound.