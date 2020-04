Bunbury pone fecha de publicación a ‘Posible’

Bunbury desvela al fin la fecha definitiva de publicación de su nuevo trabajo, Posible, iba a salir a la venta el 17 de abril, pero finalmente ha sido aplazado al próximo 29 de mayo.

El sucesor de Expectativas (2017) fue anunciado hace algunos meses como: “Este es un disco muy importante para mi. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy.

Me gustaría que lo escucharais con los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros girar por la emoción y la capacidad de sorpresa. En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado”

La primera canción que disfrutamos fue “Deseos de usar y tirar”, una pieza en la que los sintetizadores y los arreglos electrónicos vuelven a su discurso, incorporando igualmente el bolero, vino seguida del single “Hombre de acción“ otra muestra de los nuevos bríos que plantea su nueva obra, siguiendo la estela que lo que podrían ser sus últimas canciones, pero aderezada de interesantes envoltorios sintéticos que engalanan su resultado final. A estas les siguió “Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)” tercera canción que conocemos de Posible, un disco que se aventura arriesgado, en el que Bunbury continúa con su constante evolución y búsqueda de nuevos territorios y que si en su anterior entrega se centraba en el rock contemporáneo, ahora se abraza a los sintetizadores más actuales, lo mismo que hizo en su debut, Radical Sonora, en 1997.

El artista ha anunciado que el próximo 15 de abril podremos escuchar un cuarto tema, “Las Palabras”, así que permanece atento para descubrirlo.

Te recordamos las primeras fechas de presentación de Bunbury:

2 julio – Puebla – México

4 julio – Xatapa – México

11 julio – San José – Costa Rica

14 julio – Medellín – Colombia

16 julio – Bogotá – Colombia

23 julio – Quito – Ecuador

25 julio – Cuenca – Ecuador

30 julio – Lima – Perú

1 agosto – Arequipa – Perú

6 agosto – Buenos Aires – Argentina

5 septiembre – Valencia – España

10 septiembre – Barcelona – España

12 septiembre – Zaragoza – España (Vive Latino)

17 septiembre – París – Francia

19 septiembre – Málaga – España

24 septiembre – Colonia – Alemania

26 septiembre – Amsterdam – Holanda

1 octubre – Berlín – Alemania

3 octubre – Munich – Alemania

8 octubre – Madrid – España

10 octubre – Londres – Inglaterra

Más información en www.enriquebunbury.com.