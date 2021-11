The War On Drugs comparten su Tiny Desk Concert

The War On Drugs han regresado en 2021 por la puerta grande con su nuevo disco, I Don’t Live Here Anymore, su esperada vuelta cuatro años después del inmenso A Deeper Understanding (2017).

El nuevo disco de la banda norteamericana ha sido producido por su líder, Adam Granduciel y su colaborador Shawn Everet y grabado en distintos estudios, como los famosos Electric Lady de New York o Sound City de Los Angeles.

Estos días pasaron por los populares Tiny Desk Concerts para interpretar cuatro canciones, que acaban de compartir en Youtube. Cerca de 23 minutos con los que vibrar gracias a su personal rock con tintes ochenteros.

Estas fueron las canciones interpretadas:

“I Don’t Live Here Anymore”

“I Don’t Wanna Wait”

“Old Skin”

“Change”

Disfruta de The War On Drugs y su Tiny Desk (Home) Concert