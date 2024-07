Seefeel lanza su primera música en 13 años

Tras reeditar gran parte de su material de mediados de los años 90, Seefeel regresa con su primera nueva música desde 2011. El próximo 30 de agosto se publicará Everything Squared, un mini-álbum único de seis pistas que presenta una evolución contemporánea de su sonido característico.

Principalmente compuesto e interpretado por el dúo formado por Mark Clifford y Sarah Peacock, con Shigeru Ishihara aportando el bajo en dos pistas. El álbum fue masterizado por el ingeniero radicado en Berlín, Stefan Betke, también conocido como Pole, en Scape Mastering, y diseñado por Ian Anderson de The Designers Republic.

Estas serán las canciones de ‘Everything Squared’ de Seefeel

1. Sky Hooks

2. Multifolds

3. Lose The Minus

4. Antiskeptic

5. Hooked Paw

6. End Of Here

Escucha ‘Sky Hooks’ de Seefeel