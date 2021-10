The War On Drugs – I Don’t Live Here Anymore (Atlantic Records)

La música de The War On Drugs tiene un poder sanador en algunos de nosotros. Desprende ese cálido halo que te hace sentir en casa y te arropa, quizá fruto de las referencias que comparte con muchas de esas canciones que habitan en algún rincón de nuestra memoria. En su ADN se respira la etapa ochentera de Tom Petty, Bruce Springsteen y el siempre presente Bob Dylan, que nadie como los de Adam Granduciel han sabido asimilar, destilar y actualizar a nuestros días.

Para su quinto disco, los de Filadelfia van a lo seguro y continúan explorando esos caminos, dejando a un lado la densidad y las atmósferas que envolvían ciertos tramos de A Deeper Understanding (2017) y mostrando una lógica evolución que encaja con lo que esperábamos de ellos. Quizá un arranque como “Living Proof”, reflexiva balada con inicio folk, pudiera despistar a algún oyente desorientado; no se alarmen. Los primeros segundos de “Harmonia’s Dream”, ese nuevo himno en las coordenadas de “Under The Pressure”, colocan I Don’t Live Here Anymore en una pista de despegue que vuelve a convencer a base de melodiosos tramos evocadores, de esa épica luminosa, pequeños toques de psicodelia, riffs celestiales y sintetizadores new-wave.

Todo parece encajar mejor que nunca, haciendo de sus muchas virtudes el arma con la que construir momentos sobresalientes como la canción que le da título, un prodigio que podemos emparentar con los grandes hitos de su discografía. Una composición que crece a cada escucha, que se complementa con la participación de Lucius y donde vuelve a asomar el maestro Dylan, recordándonos en su letra que bailó con “Desolation Road“. También destacamos el disfraz electrónico de “Boys Of Summer” y “Victim”, bajo el cuál emergen dos piezas cambiantes que se expanden sobre texturas majestuosas. Sin obviar un medio tiempo como “Old Skin”, con la urgente interpretación de Granduciel y esa armónica tan Neil Young, la nocturna “I Don’t wanna wait”, la directa “Wasted” o una “Change” que llega, donde los últimos The Killers matarían por llegar.

Llamados a copar recintos multitudinarios y a encabezar festivales de todo el mundo, The War On Drugs continúan creciendo a su ritmo, con la humildad que solo los grandes atesoran. Este I Don’t Live Here Anymore es una nueva muestra de ello.

Escucha The War On Drugs – I Don’t Live Here Anymore