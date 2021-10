Dinosaur Jr. comparten un disco en directo

Dinosaur Jr. comparten Emptiness at the Sinclair, un álbum grabado en vivo en The Sinclair en Boston, que reproduce muchas pistas extraídas de Sweep It Into Space, lanzado a principios de este año, aparte de muchos de sus clásicos.

Lou Barlow comenta sobre el disco: “Fue extraño volver a Harvard Square para el show de Sinclair, muchas tiendas cerradas, menos tráfico, mi primera vez en una gran ciudad desde que todo se vino abajo. Había vivido en Boston durante unos 10 años desde finales de los 80-90 y la bulliciosa plaza era un destino común para buscar discos y reunirme con amigos. La sensación de vacío de la pandemia me asustó. Tocar para una transmisión en vivo es como empujar una roca cuesta arriba tratando de recrear el ambiente de un espectáculo real.

El aislamiento del año pasado me había puesto nervioso por volver a tocar, especialmente en el contexto de Dinosaur Jr., donde normalmente confío en la energía de nuestro público. Tocar para una audiencia invisible y una sala escasamente poblada en tiempo real de gente haciendo su trabajo (luces, sonido y mirando las pantallas) fue algo diferente y, de nuevo, extraño.

A pesar de todas mis dudas de bloqueo una vez que comenzamos a tocar, las cosas hicieron clic. Mi mente no me engañó y rápidamente comenzó a sentirse como un espectáculo real. Tener algunos conciertos decentes en el escenario de Sinclair antes, comenzó a sentirse familiar y, por A falta de una palabra mejor, amistoso. Será mucho más un alivio volver a la gira, pero este show de Sinclair fue una buena curita, por así decirlo. “

La gira europea de Dinosaur Jr. comienza en Dublín el 27 de marzo en Vicar Street y durará hasta el 13 de abril, donde culminará en el Columbiahalle de Berlín antes de regresar en junio para las fechas en los festivales Primavera Sound de Barcelona y Oporto, respectivamente.

Escucha ‘Emptiness at the Sinclair’ de Dinosaur Jr.