RENOfest en casa 30/04/2020

Tal como están las cosas, cada vez es más probable que el de 2020 pase a la historia como el verano sin festivales. Ya son varios los que han cancelado, los más cercanos en el tiempo, pero se espera que no sean los únicos. Las salas viven una situación quizás incluso más complicada, puesto que aguantar tanto tiempo sin un concierto no es fácil. Visto lo visto, habrá que buscar alguna fórmula para que la música en directo no sufra un zarpazo mortal y se pueda aguantar, al menos, hasta ver qué pasa en la “nueva normalidad”. De momento esa reinvención pasa por los conciertos online, desde el más humilde de los músicos que toca la guitarra en el salón de su casa hasta las actuaciones sincronizadas a varias voces, los festivales en streaming o incluso los eventos masivos a nivel mundial.

Uno de esos festivales online que se han celebrado en estas últimas fechas es el RENOfest en casa. Una nueva visión de los conciertos en streaming, y quizás una posible solución para intentar paliar el desastre al que se ve abocada la música en directo. Bajo el lema de “una banda, una canción, un oyente, un entrada”, el RENOfest apuesta por ofrecer un producto de calidad por el que el público acepte pagar, aunque sea para verlo desde su casa en la pantalla del portátil. Con ese espíritu tuvo lugar el 30 de abril esta edición online del festival sevillano, en sustitución provisional de la que debería haberse celebrado en marzo. Un festival que siempre se ha caracterizado por apoyar a las bandas emergentes, y que ahora ha apostado por esta aventura en la que el 100% de los ingresos han sido para los grupos y artistas participantes. Entre ellos había, por supuesto, bandas locales y nacionales, pero también internacionales como The Veldt (USA), Sonar (UK/Italia) y Dead Parties (Australia). Todas ellas, por supuesto, actuando desde sus casas ofreciendo cada una una canción, hasta sumar una hora y media de música.

El evento arrancó a lo grande con la presentación por parte de Julio Ruiz, que desde su casa mandó un mensaje de apoyo, ánimo y esperanza. A continuación el grupo encargado de abrir la parte musical fue el trío sevillano Victoria Ford, que tocaron “Los reyes”, un tema de su último álbum, Grandes Éxitos, Mejores Descartes, que, afirman, no suelen tocar en directo. A pesar de tocar cada uno desde su casa, con la dificultad que eso supone sobre todo por cantar a tres voces, el resultado fue estupendo. Sonars ofrecieron una bonita pieza (“What’s for sure”) pregrabada y visualmente bien montada, conservando su sonido retrofuturista, digno de esta distopía que vivimos. Arista Fiera, que tienen disco reciente, ofrecieron una interpretación de “Tu familia” que, si realmente fue en directo, desde luego resultó brillante. De Hola Chica solo vimos a su cantante y teclista tocando “Never gonna see you again” sobre bases pregrabadas en un actuación también meritoria, como todas en el festival dadas las circunstancias y las dificultades técnicas de este tipo de iniciativas. Ten Shots and KO, a pesar de ser un dúo, ofreció un conseguido montaje acústico a cuatro voces. Fônal tuvieron que adaptar su propuesta de pop rock electrónico a un formato acústico reducido, y lo hicieron de manera notable. Los sevillanos Blusa tiraron de cacharrería y de imaginación para recrear su música electrónica instrumental interpretando “Darkarp”, un tema de su último disco Resonance que estrenamos en Muzikalia hace unos meses.

Briótica es otra de las bandas que tuvo que ver su formato reducido a una guitarra acústica, interpretando el que creemos que es un nuevo tema, “Berlín infinito”. Los veteranos Oh Trikelians, que se reunían para la ocasión, sorprendieron con el formato visual de su presentación, sobre todo. Un curioso montaje y una bonita canción. Los sevillanos Scoff fueron otra de las bandas que, lógicamente, tuvieron que atemperar su habitual energía y adaptarse a un formato más reducido. Para ello escogieron, con buen tino, “The one”, de su disco de 2019. Los granadinos Lebend ofrecieron una actuación que posiblemente no fuera en riguroso directo pero que resultó también interesante y emocionante, al igual que la de los murcianos Increíble Ful.

Berlina fue otra de las bandas que optó por un formato en solitario, voz y guitarra acústica. Los veteranos The Veldt optaron, por su parte, por enviar una grabación de una actuación suya en directo, en sala. Como Vivir en el Campo rescataron una vieja canción, “Una de cada dos noches en TV se oye decir ‘te amo'”, mientras que Fizzy Soup, que prepararon un conseguido escenario casero con sus efectos de luces, recurrieron a uno de sus temas más recientes, “Pain and shape”. Dead Parties presentaron a su líder, Etienne Mamo, con su guitarra para interpretar “Maggie blue”. The Magic Mor mandaron un montaje audiovisual en el que combinaban imágenes suyas interpretando el “Life in vain” de Daniel Johnston con otras de una ciudad costera, suponemos que El Puerto de Santa María, casi totalmente desierta. Otra actuación emocionante.

Tenía ganas de ver a Hacia las Rocas Imantadas, aunque estaba claro que no iban a ofrecer su habitual espectáculo sonoro y visual. Fue Miguel Castro el encargado de defender su nombre y lo hizo de forma solvente con un mínimo de recursos interpretando una pieza breve titulada “Paroxismos de felicidad”. Lo de Amor Germanio, como antes con Lebend, fue prácticamente un videoclip, con cada componente grabado por separado y manteniendo intacta su energía. Una interesante alternativa en este tipo de eventos. Gatomidi plantaron sus instrumentos y su escenario en su salón para interpretar su parte, guitarra y bajo sobre percusiones y teclados grabados, de “Feel”.

El staff del RENOfest aprovecharon los minutos previos al cierre del festival para lanzar un mensaje de agradecimientos a las bandas participantes, a las que hubieran querido hacerlo pero no han podido, a Julio Ruiz y a todos los colaboradores y por supuesto a los asistentes virtuales que compraron su entrada para el festival. Recordaron que, si no ocurre nada imprevisto, en principio el RENOfest 2020 se celebrará, de forma esta vez convencional, en la Sala Malandar de Sevilla, el 31 de octubre. Un evento que debería haberse celebrado el pasado 28 de marzo y que, de momento, nos ha ofrecido este aperitivo a la espera de lo que ocurra en octubre. Finalmente, La Niña Hilo cerraron con “Slow away” un festival atípico pero del que disfrutamos mucho. Desde casa, claro, como los más de 230 asistentes únicos que pagaron su entrada y lo siguieron desde su casa, colaborando así a esta iniciativa nacida de la necesidad y con espíritu solidario.