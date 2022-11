The xx reeditan ‘Coexist’ por su décimo aniversario

Para conmemorar su décimo aniversario, The xx, ha anunciado una reedición de su segundo álbum, Coexist.

En la continuación de su aclamado debut, que marcó una época, el trío londinense formado por Romy Madly Croft, Oliver Sim y Jamie Smith (también conocido como Jamie xx) continuó con sus atractivas y escasas atmósferas, pero amplió su mundo musical, especialmente a través de la creciente paleta de sonidos electrónicos del productor Jamie.

Coexist superó las expectativas y se convirtió en el disco de vinilo más vendido de 2012. Mientras tanto, la banda pasó de tocar en locales íntimos a convertirse en una banda internacional que todo el mundo quería ver, organizando sus propios festivales y colaborando con orquestas sinfónicas. Una última y ambiciosa serie de 25 conciertos en el legendario local Armory de Nueva York puso el broche de oro a la campaña del álbum, de la que fueron testigos otros artistas (como Beyonce, Jay-Z y Madonna) y los fans.

The xx comentan: “Lo especial de tener discos es que son un diario concreto, un momento de nuestra amistad… El hecho de que hayan pasado 10 años y reflexionar sobre el paso del tiempo y la música que pertenece a otras personas en esos 10 años, Coexist significa algo para nosotros, pero las conexiones han pasado a la gente ahora».

Para celebrar los 10 años de Coexist, The xx lanzará una edición limitada del disco en vinilo transparente, que ya puede reservarse. Una edición digital ampliada también incluirá versiones en directo de las canciones favoritas de los fans, «Angels», «Chained’, «Reunion & Sunset».

Estas serán las canciones de The xx – Coexist (Deluxe Edition)

1. Angels

2. Chained

3. Fiction

4. Try

5. Reunion

6. Sunset

7. Missing

8. Tides

9. Unfold

10. Swept Away

11. Our Song

12.Angels (Live)

13.Chained (Live)

14.Reunion & Sunset (Live)