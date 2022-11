The Cure – Wish [30th Anniversary Edition] (Universal)

No hace falta conocer mucho a The Cure para saber que no son una banda al uso. Lejos de grandes artistas de su generación que funcionan como auténticas empresas del entretenimiento, los de Robert Smith nacieron como un proyecto indie y hasta el final de sus días, continuarán haciendo las cosas a su ritmo. Su proyecto de reeditar su discografía en formatos Deluxe arrancó en diciembre de 2004 con Three Imaginary Boys. En 2005 cogieron carrerilla y sumaron los de Seventeen Seconds, Faith y Pornography. Algo que continuó en 2006 con Blue Sunshine de The Glove, para seguir con The Top, The Head On The Door y Kiss Me, Kiss, Me, Kiss Me. Todos ellos incluían el disco remasterizado y una serie de inéditos, maquetas y directos de la época. A partir de aquí hubo un parón y tuvimos que esperar a 2010 para el triple de Disintegration.

Siguieron las giras, se volvió a rumorear que llegarían los siguientes, pero no fue hasta 2018 cuando el proyecto se retomó con Mixed Up, momento en el que se anunció la inminente llegada de Wish Deluxe Edition, que finalmente se ha retrasado para coincidir con su 30 aniversario.

Por fin tenemos en nuestras manos la edición más completa de uno de los grandes hitos de The Cure. Un trabajo que a pesar de llegar después ese Disintegration (1989) que se vio como su cima creativa, consiguió alcanzar el número 1 en el Reino Unido y el número 2 en la lista estadounidense Billboard 20. En aquella época el grupo parecía ser extrañamente inmune cualquier presión. No importaba cuán aparentemente poco comercial fuera la música que crearan, ellos continuaban creciendo en popularidad y llenando recintos. Más allá de «Lullaby» o «Lovesong» primero y ya en Wish temas como «High» o la popular «Friday I’m In Love», el contenido de estas obras continuaba siendo fiel a los preceptos de la casa.

El teclista Roger O’Donnell, importante arquitecto del sonido de The Cure en distintas etapas abandonó en 1990 tras la gira de Disintegration, siendo reemplazado por el guitarrista y teclista Perry Bamonte. Esto dio rienda suelta a Porl Thompson en la guitarra, quien tuvo un peso muy importante en la confección del álbum. Por entonces, Robert Smith escuchaba mucho a artistas como My Bloody Valentine, Chapterhouse o Ride, cuyo sonido en parte también bebía de ellos. Hubo cierta retroalimentación y basta escuchar piezas como «Open», «From The Edge Of The Deep Green Sea», «Cut» o «End», para ver que estábamos ante un disco contemporáneo. Lejos de seguir su propio camino como ha ocurrido durante gran parte de su carrera, The Cure eran y sonaban como una banda del momento y esa es otra de las grandezas de este LP.

Si Disintegration era un tótem de 71 minutos de densidad y existencialismo, Wish conseguía dar un vuelco en cuanto al sonido, cambiando las capas de teclados y sintetizadores y las guitarras cristalinas, por muros de distorsión. Como decimos, fue un producto de la época, editado a principios de los 90 y con ese armazón entre el noise, el dreampop y el shoegaze imperante por entonces. En él no percibíamos un gran cambio estilístico, pero era más abierto, matizado y animado; equilibrando la oscuridad anterior con momentos más ligeros.

Inicialmente Wish se concibió como un álbum doble que contendría un disco de canciones al uso y otro, compuesto por instrumentales. Por eso es entendible que esta 30th Anniversary Edition incluya en su CD 2 todas esas maquetas sin voz de canciones inéditas nunca escuchadas: «T6», «T7» y «T8», «Now Is The Time», «Miss Van Gogh», «Abetabw», «Heart Attack», «Swing Change» y «Fogfish», que están entre la jam session y los desarrollos tan característicos de aquella etapa y nos dan una pista de sus primeras pretensiones. Como es bien sabido solo cuatro de los instrumentales se terminaron y mezclaron, y aparecieron en el EP Lost Wishes, un casete edición limitada muy codiciado en la época. Aquí podremos escuchar al fin, sin el molesto zumbido de fondo, esas «Uyea Sound», «Cloudberry», «Off To Sleep…» y «The Three Sisters», aparte de la inédita «A Wendy Band» que entendemos quedó fuera en su día. Ese CD2 también contiene las versiones instrumentales de canciones del álbum como «Apart», «Trust» o «To Wish Impossible Things» y sus grandiosas caras B «This Twilight Garden», «Scared As You», «Halo», «Play» y «A Foolish Arrangement».

La reedición también contiene algunas esperadas perlas, como la mezcla nunca antes escuchada de «From The Edge Of The Deep Green Sea» o las maquetas de «The Big Hand», «Cut» (conocida entonces como “Away»), «A Letter To Elise» y «Wendy Time». El conjunto se completa con las remezclas ya conocidas de «Open [Fix Mix]», «High [Higher Mix]», «Doing The Unstuck [Extended 12” Mix]», «Friday I’m In Love [Strangelove Mix]», «A Letter To Elise [Blue Mix]» y con una toma en directo de «End» grabada en París.

