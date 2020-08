Will Butler (Arcade Fire) tiene nuevo single

En los cinco años desde que Will Butler publicó su álbum debut, Policy, ha girado por todo el mundo tanto en solitario como como parte de Arcade Fire, publicando el álbum de directos Friday Night, grabando y publicando el álbum #1 internacional de Arcade Fire Everything Now, consiguiendo su master en políticas públicas en Harvard, siendo el anfitrión de una serie de recorridos por ayuntamientos sobre asuntos locales (contratos policiales, reforma penitenciaria, las bajas médicas pagadas o el derecho a voto), y además pasando tiempo con sus tres hijos.

También encontró tiempo e inspiración para componer y grabar su nuevo álbum, Generations, que se publica este 25 de septiembre en Merge/Popstock! cuyo anuncio vino junto al videoclip de la exuberante canción “Surrender“, dirigido por él mismo.

Will Butler tiene un nuevo adelanto del disco llamado “Close My Eyes”, del que cuenta: ‘Traté de hacer de la letra una descripción directa y honesta de una emoción que siento a menudo, un impulso por el cambio junto con la desesperación: “Estoy cansado de esperar un día mejor. Pero tengo miedo, soy vago y nada va a cambiar “. Una especie de canción triste. Tratando de aprovechar algún sentimiento de Smokey Robinson / Motown: “Tengo que bailar para no llorar”‘.