Tomavistas 2021 suma a Jarvis Cocker, Rolling Blackouts Coastal Fever y más

Tomavistas suma y sigue. Hace apenas una semana nos desvelaban los primeros artistas que les acompañarán en la celebración de su sexta edición, los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021, y hoy llega una nueva tanda de confirmaciones.

Jarvis Cocker se mantiene a la cabeza del cartel con su Jarvis Cocker presents JARV IS… Un proyecto que confirma su presencia en el festival madrileño tan solo un día después de publicar su sobrecogedor nuevo single ‘Save The Whale’.

Rolling Blackouts Coastal Fever (con nuevo álbum recién estrenado que ha sido disco del mes en Rough Trade), Novedades Carminha, Axolotes Mexicanos y Chaqueta de Chándal completan esta segunda lista de nombres que estarán presentes la programación de Tomavistas 2021.

Cinco nombres con los que el festival madrileño da un paso más hacia la recuperación del mejor cartel de su historia, y que se suman a los ya anunciados Suede, León Benavente, El Columpio Asesino, Anna Calvi, Sen Senra, Maika Makovski, Mujeres, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Jessy Lanza y Side Chick.

Todas las entradas adquiridas para 2020 son válidas para 2021 de manera automática. No obstante, aquellos que no quieran o no puedan conservar su ticket, tendrán dos opciones para gestionarlo:

1.- Cambiar la entrada por un vale por el valor del importe de la misma.

2.- Devolver tu entrada y recuperar el importe de la misma.

Toda la información en su web tomavistasfestival.com.