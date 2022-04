Tomavistas cierra su cartel con Goat Girl, Putochinomaricón y más

Por desgracia, dos bandas han tenido que modificar algunas de las fechas de sus respectivas giras, por lo que no podremos disfrutar de sus directos en Tomavistas 2022 como estaba previsto. Por un lado, el concierto de La Luz ha tenido que ser cancelado por problemas de salud de una de sus integrantes (que afortunadamente ya está en proceso de recuperación); y Hurray for the Riff Raff tampoco podrá actuar en el festival por cambios en su agenda.

El evento madrileño cierra la programación de su sexta edición con seis nuevos nombres que sumar a los previamente enumerados: Goat Girl, Putochinomaricón, Jimena Amarillo, VVV [Trippin’you], Las Ligas Menores y trashi. Tomavistas 2022 por días Así queda el cartel de Tomavistas 2022 por días, incluyendo sus nuevas confirmaciones.