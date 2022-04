Shirley Davis & The Silverbacks – Keep On Keepin’ On (Lovemonk)

La verdad es que este nuevo lanzamiento del sello madrileño Lovemonk puede considerarse paralelo al del último disco de J.P. Bimeni & The Blackbelts, del que os hablábamos por aquí no hace mucho. Ambos cuentan con más que solventes formaciones madrileñas ejecutando la parte instrumental y ambos, también, con vocalista al frente de procedencia foránea y con una historia que contar. La de Bimeni ya la contamos -y es digna de novela de aventuras-, la de Shirley Davis, front-woman de este proyecto que acuña junto a sus Silverbacks, no queda atrás.

Criada en Londres, concretamente en Wembley y en el seno de una humilde familia jamaicana, se casa a la tierna edad de 16 años e inmediatamente emigra nada menos que a Australia, donde es madre (ya soltera) con 20. Amante del soul desde que tenía uso de razón, comienza a abrirse paso en la pequeña escena dedicada a ese género que hay en Melbourne. Lo hace para sacar adelante a su hija. Sabe que es su única posibilidad. Trabaja, trabaja, trabaja, hasta que al fin logra destacar y servir de acompañamiento a gente de la talla de Wilson Picket o Sharon Jones, referente que le anima a buscar su propio camino. Y lo encuentra en nuestro país. Madrid la descubre y la acoge como a una de las grandes. Allí une fuerzas con los Silverbacks, un sexteto de experimentados músicos con los que resulta tan imparable como demuestra su primer larga duración, Black Rose (2016), así como su continuación, Wishes And Wants (2018).

La pandemia les tomó por sorpresa. Nada menos que año y medio estuvo la banda sin subir a un escenario. Normal es que su tercer paso discográfico tenga un sabor tan a espíritu de superación. Nada menos que Keep On Keepin’ On es su título, parafraseando aquella canción tan crucial que Curtis Mayfield incluyó en su segundo disco en solitario y una expresión que, además, era de las favoritas de la mentora de Shirley, Sharon Jones.

Y es que eso es lo que ha hecho. Shirley Davis ha continuado en la brecha. Pese a todas las dificultades, ha sacado adelante el proyecto que tiene en común con una banda tan portentosa como la que la acompaña en esta aventura.Y el producto de todo este tiempo de reflexión y composición está completamente a la altura de las expectativas. Con un comienzo tan potente y concienciado como “Culture on vulture”, la excitante combinación de soul y funk no se atenúa ni por un segundo.

La tonalidad vocal que emplea en “Wild girl” y que tanto recuerda a la añorada Amy Winehouse, adorna uno de los singles potenciales de los que este disco está plagado. “Stay firm”, cuyo título viene de una de las últimas frases que escuchó Shirley de su querida Sharon, sirvió de adelanto del disco y es determinante de su espíritu. La superación de dificultades y reafirmación personal están presentes tanto lírica como musicalmente en un ramillete de canciones tan empoderadas como excitantes. Imposible no rendirse ante la incitación al baile frenético que proponen la canción titular, la portentosa “It’s allright” o “Take out the trash”, o no dejar escapar un profundo suspiro ante la emocionante sinceridad que rezuman “Outdoor” o la final “Still young”. Todas ellas dan forma a un disco magnífico, que viene a confirmar que dentro de nuestras fronteras se está haciendo gran parte del mejor soul tradicional que puede escucharse ahora mismo en este mundo tan necesitado de sonidos lúdicos y reconfortantes.

Escucha Shirley Davis & The Silverbacks – Keep On Keepin’ On