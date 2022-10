Triángulo Inverso tienen nuevo single, ‘La Esfera’

Triángulo Inverso vuelven con la continuación de Seres en movimiento, su segundo trabajo, realizado en Blind Records, producido por Santos & Fluren, masterizado por Gavin Lurssen en Lurssen Mastering (Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Ben Harper, etc.)

Ahora están de vuelta con nuevo single: «La esfera», una canción sobre la adaptación a la inmediatez y la velocidad de los cambios. Un tema grabado en Blind Records, producido por Santos&Fluren y masterizado por Álvaro Belañá, La esfera es el título de esta canción, single un tema que da buena muestra de su evolución durante el tiempo.

Escucha ‘La Esfera’ de Triángulo Inverso