Arranca en Bilbao la 10 edición del BIME

Ayer se inauguró en Bilbao la décima edición del Bilbao Music Experience (BIME), el festival dedicado a la industria musical. Este año el BIME espera reunir en su 10º aniversario a 4.500 profesionales de 50 países, contando con una programación llena de ponencias, debates, encuentros y 65 conciertos gratuitos repartidos por salas y espacios públicos de Bilbao, con el objetivo de “redimensionar la música”.

Este encuentro internacional de la industria musical se celebra desde 2013 en Bilbao y desde 2022 también en Bogotá, Colombia. Es un festival orientado a unir y establecer rutas alternativas a las ya propuestas en la industria, generando oportunidades de crecimiento cultural, económico y relacional no solo para artistas, sino también para profesionales, empresas y públicos vinculados a ella.

El BIME cuenta con dos vertientes, una dedicada al ámbito profesional, BIME Pro y otra más desenfadada, cara al público, BIME LIVE.

BIME Pro es un espacio pensado para hacer negocios, descubrir innovaciones y compartir conocimientos gracias a las charlas y conferencias en todos los ámbitos de las industrias creativas. Está organizado en subcategorías, como los Fests, que ponen a los promotores en el epicentro; el Music Equality Forum, iniciativa con el apoyo cultural Creative Europe, dedicado a la igualdad en la industria; el Campus, ciclo de formación teórico y práctico impartido por profesionales de industrias culturales y creativas; el Tech, foro de referencia con cabida a las personas que llevan años en el sector, pensado para dar respuestas a los retos en la organización de eventos; el Congreso de Editores, el ecosistema Startup o la Conexión Europa América Latina.

Este año, en el sector profesional, acudirán figuras de primer nivel como Afo Verde, presidente y consejero delegado de Sony Music Latin-Iberia, y el responsable de llevar a la cima a estrellas como Bad Bunny, Rosalía o Camilo. También estará Rebeca León, mánager de la artista catalana; Neneh Cherry, artista e icono cultural o Alicia Zertuche, CEO de RuidoFest, entre otros.

Bime LIVE se divide en Showcases gratuitos, con un programa repleto de conciertos, proyección de documentales, exposiciones de arte, presentaciones de libros y sellos discográficos, todos estos gratuitos. Y por otra parte, el Festival, donde se muestra al mundo todo este talento nuevo y prometedor.

Agenda completa de conciertos:

Miércoles (26 de octubre)

14:00h – CHINI.PNG – Karola

15:00h – NIÑOS DEL CERRO – Karola

18:30h – SANDRA MONFORT – Karola

19:45h – PLAYBACK MARACAS – BBK Aretoa

20:00h – STAYTONS – Stage Live

20:00h – CHAQUETA DE CHÁNDAL – Crystal

20:00h – IDOIPE – Muelle

20:00h – BRENDA NAVARRETE – Shake

20:30h – KATANGA DUB – Dock

20:30h – DE LAURENTIS – La Ribera

20:30h – CLUB MAKUMBA – Bilborock

20:40h – HIPNOTICA – BBK Aretoa

20:55h – KARMENTO – Stage Live

20:55h – MUERDO – Crystal

20:55h – LOVE MY ROBOT – Muelle

20:55h – YAEL MEYER – Shake

21:00h – CARLOTA FLÂNEUR – Kafe Antzokia

21:25h – EDU ERREA BAND – Dock

21:25h – NAË – La Ribera

21:25h – LA MUCHACHA – Bilborock

21:35h – LOS BESOS – BBK Aretoa

21:50h – SHAKIRA MARTÍNEZ – Stage Live

21:50h – IR SAIS – Crystal

21:50h – ROSIN DE PALO – Muelle

21:55h – 31FAM – Kafe Antzokia

22:20h – COSMIC WACHO – Dock

22:20h – THE GULPS – La Ribera

22:20h – N. HARDEM – Bilborock

22:45h – DJ MONET – Crystal

22:50h – LA ÉLITE – Kafe Antzokia

23:15h – BOCANEGRA DJ SET – La Ribera

Jueves (27 de octubre)

14:00h – COSMIC WACHO – Karola

15:00h – N. HARDEM – Karola

18:30h – PLAYBACK MARACAS – Karola

19:30h – PREMIOS BIME EQUITY – La Ribera

19:30h – ZEA MAYS -estreno videoclip- – Ambigú

19:30h – DOCUMENTAL PATTI SMITH – Azkuna Zentroa

20:00h – MAELFØY – BBK Aretoa

20:00h – IDOIA – Stage Live

20:15h – HOFE X 4:40 – Crystal

20:30h – SANDRA MONFORT – Dock

20:30h – CHINI.PNG – Bilborock

20:55h – SCOTCH & WATER – BBK Aretoa

20:55h – MICE – Stage Live

20:55h – DANI – Muelle

20:55h – NITO Y LAPURASANGRE – Shake

21:00h – ATZUR – Muelle

21:00h – DOCUMENTAL LAURENT GARNIER – Azkuna Zentroa

21:10h – BEN YART – Crystal

21:25h – NIÑOS DEL CERRO – Bilborock

21:55h – FRIOLENTO – Muelle

22:05h – EUSKOPRINCESS – Crystal

21:15h – YIN YIN – Kafe Antzokia

21:25h – ROSARIO LA TREMENDITA – Dock

21:25h – IFI UDE – La Ribera

21:50h – ANAÏS – BBK Aretoa

21:50h – MERINA GRIS – Stage Live

22:10h – CUT_ – Kafe Antzokia

22:10h – ALBERTINE SAGRES – La Ribera

22:20h – SANTERO Y LOS MUCHACHOS – Dock

22:20h – GIANLUCA – Bilborock

23:00h – RAKKY RIPPER – Crystal

23:10h – ANNA MAJIDSON – La Ribera

23:05h – CHEF’SPECIAL – Kafe Antzokia

00:00h – SARA GOXUA – Crystal

00:05h – SAMA YAX – La Ribera

02:00h – RAKKY RIPPER B2B CERESCENTE – Crystal

Viernes (28 de octubre)

15:00h – IDOIPE – Karola

16:00h – MERINA GRIS – Karola

17:30h – TIGRE Y DIAMANTE – Karola

19:30h – BENGO – Karola

21:00h – FRIOLENTO – Karola

22:00h – GHOULJABOY – La Ribera

23:00h – SAMURÄI – La Ribera

00:00h – MIRAVALLES – La Ribera

01:00h – GONZ.NE – Stereorocks

02:40h – JUDY – LIVE – Stereorocks

04:20h – CELERAKA – Stereorocks

Sábado (29 de octubre)

12:00h – MARCELO, EL MARCIANO – Plaza Indautxu

12:30h – BUM MOTION CLUB – Doña Casilda

12:30h – JUDELEINE – Azkuna Zentroa

13:30h – FAXU – Karola

14:00h – LAGUNA GOONS – Doña Casilda

14:00h – MAGIA BRUTA – Azkuna Zentroa

14:30h – BEA PELEA – Karola

15:15h – AIKO EL GRUPO – Azkuna Zentroa

15:45h – SEÑORA – Karola

17:00h – SKAIKETAN – Doña Casilda

17:15h – N. HARDEM – Azkuna Zentroa

18:00h – QUERALT LAHOZ – Plaza Indautxu

18:15h – ENRY-K – Karola

19:00h – LOS PUNSETES – Doña Casilda

19:30h – DEREK V. BULCKE – Karola

19:30h – ERIK URANO & MERCA BAE – Azkuna Zentroa

20:30h – VVV [TRIPPIN’ YOU] – Doña Casilda

20:45h – KARAVANA – Plaza Indautxu

23:00h – CARRERA – La Ribera

00:00h – SHEGO – La Ribera

01:00h – CELERAKA – La Ribera

El festival también cuenta con una plataforma digital donde seguir el evento, tanto en directo como en diferido, y así poder asistir de manera no presencial al festival, las charlas, los debates o las ponencias. Toda la información necesaria para hacerlo se encuentra en https://www.bime.org/pro/es/