Hace unos días te hablábamos del vídeo que U2 estaba grabando en Las Vegas a propósito de U2:UV Achtung Baby Live residencia en la ciudad que arranca hoy, 29 de septiembre, con shows adicionales programados para el 30 de septiembre y el 5, 7 y 8 de octubre. Un día después de que se anunciara la residencia, se programaron siete conciertos más en octubre. Y unas semanas después, se agregaron ocho shows más en diciembre, cuando la residencia, hasta ahora, llegará a su fin.

La canción del vídeo es «Atomic City», que toma su nombre del apodo de Las Vegas durante los días de las pruebas nucleares en la década de 1950, cuando el turismo aumentó tanto por el juego como por la posibilidad de presenciar las pruebas en las afueras desérticas de la ciudad. Bono describió la canción como un «sencillo de rock and roll a 45 revoluciones por minuto en la tradición del post-punk tardío de los años setenta, Blondie, The Clash». De hecho el estribillo es demasiado deudor de ese «Call Me» de los de Debbie Harry.

Producida por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, la nueva canción de U2, viene acompañada de un vídeo a cargo de Ben Kutchins en Fremont Street, donde la banda filmó en 1987 el vídeo de su clásico “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

Escucha el nuevo single de U2, ‘Atomic City’