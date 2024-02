Último adelanto para MGMT con Cristine and the Queens

Este viernes llega por fin Loss Of Life (uno de los discos más esperados de 2024), diez nuevas canciones de MGMT grabadas con la producción de Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien mezcló el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos.

La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser dará continuidad a su exitoso Little Dark Age de 2018 con un trabajo del que ya hemos oído «Mother Nature», «Bubblegum Dog» y “Nothing To Declare”. Ahora llega «Dancing in Babylon», con la participación de Chris de Christine and the Queens, marcando el primer dúo en un álbum de MGMT.

El video de «Dancing in Babylon» fue dirigido por Ray Tintori, colaborador de confianza que previamente se encargó de los de «Time To Pretend», «Electric Feel» y «Kids». También cuenta con el talento del icónico John Cameron Mitchell (Hedwig and the Angry Inch), el actor británico Julian Morris (Pretty Little Liars, New Girl) y su esposo en la vida real, el artista Landon Ross.

«Siempre me encantó el multiverso de MGMT, su libertad y talento, su clara composición de canciones y sus paisajes sonoros asesinos. Real, inspirador», dice Chris sobre la colaboración. «Cuando se acercaron para esta power ballad, me sentí honrado y emocionado de sumergirme en su sueño, porque tengo el mismo enfoque omnipresente con mi trabajo. Me encantó también la historia detrás de la letra, y aquí trabajo mi registro más bajo de lo habitual. Me sentí invitado a su película cool, y estoy contento de ser ahora parte de la galaxia. Trabajemos en más amor en la galaxia del amor».

Escucha ‘Dancing in Babylon’ de MGMT